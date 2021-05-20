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Barış Gülay'ın doğum tarihi sosyal medyada olay oldu!  

Geçtiğimiz günlerde ROCK MÜZİK DALINDA YILIN EN İYİ ÇIKIŞ YAPAN SANATÇISI ödülünü alan, sosyal medyada çok sevilen ve sayılan sanatçı Barış Gülay'ın hayranları, sosyal medyasında güzel sanatçının doğum tarihi konusunda tartışma yaşadılar. 

20 Mayıs 2021 Perşembe 10:39
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Barış Gülay'ın doğum tarihi sosyal medyada olay oldu!  

HABER: SEDAT SARIKAYA

3 çocuk annesi olması ve düzgün fiziğiyle dikkatleri üzerine çekerek büyük merak uyandıran başarılı sanatçının yaşı kafaları karıştırdı. Bir hayranının yaptığı "Bu durumda ilk çocuğunu 14 yaşında kucağına aldı ki, bu korkunç birşey!" yorumu ile ortalık fena halde karıştı. 

Güzel sanatçı, Geçtiğimiz yıl çıkardığı OLMASAN adlı şarkısıyla çok sevilmişti. Tüm şarkılarını kendi yazan ve ZAMAN MEKAN adlı ikinci albümümünü yayınlayan Barış Gülay, ilk klibini albümün başarılı ve kıpır kıpır şarkısı YAZ BAŞKA ya çekmişti. 

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
Barış GülayDoğum TarihiSosyal Medya
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