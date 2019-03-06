Banu Noyan; Sokaktaki İnsanlar Seni Taniyorlarsa O Zaman Ünlüsün

HABER: YAŞAR ŞENYÜZ



Şalcıoğlu’nun sorularına kendine has espri yeteneği ile cevaplayarak 25 yıldır organizatörlük yaptığını ve hala eğtimi bırakmayarak doktora yaptığını, yayının yapıldığı binaya da çocukken dedesi ile birlikte sık sık gelip Türk Sanat Müziği korosu dinlediğini ve bu anılarının tekrar gözünün önüne geldiğini söyledi.

Şöhreti yönetmek çok zor.

Türkiye’de artık şöhret olmak o kadar kolay olmadığını, şimdi ki dizilerde oynayan figüranların bile eğitim aldığını anlatan Noyan, bu işe gönül verenlerin kesinlikle iyi bir eğitim almak zorunda olduklarına değinerek, öyle bir haftalık Work Shop’larla ünlü olamayacaklarının özellikle altını çizdi. Eğitimin çok önemli olduğunu ama eğitim sonrasında kişinin izlediği yolunda çok önemli olduğuna değinerek profesyonel bir ajans veya menejerle çalışılması gerektiğini, bir çok ajansın para karşılığında kayıt yapıp vaatlerde bulunduğunu ama bu vaatlere kimsenin inanmamasını söyledi. Aynı zamanda başarılı bir tiyatrocu ve oyuncu olan radyocu kalust Şalcıoğlu’nun ‘Bir kişinin ne zaman ünlü olduğunu anlarız’ sorusuna ‘Bir kişi sokakta yürürken insanlar onu tanıyorsa, durup durup ona bakıyorlarsa o zaman ünlü olmuşsundur yani senin görüntün aynı zamanda kartvizitindir ama şöhret olduktan sonra o süreçi yönetmenin çok zor olduğunu bunun için mutlaka profesyonel ekiplerle çalışılması gerektiğinin altını çizen Noyan, Türkiye’de şöhretini en iyi yöneten kişinin de Halit Ergenç olduğunu söyledi.

Kızım hukukcu olacak.

Radyo programına kızı Miray’la birlikte giden Noyan bir soru üzerine ‘Kızım hukukcu olsun isterim, sanırım kanına girdim hukukcu olacak ama bu işler zorla olmuyor, hukukcu olursa sevinirim ama hangi işi çok sevecekse ve başarılı olacaksa o işi yapsın yeter, derken ‘kendisinin evde internette sosyal medya ile ilgilenmekten daha çok televizyonda dizi seyretmeyi tercih ettiğini söyledi. Büyük bir neşe ve keyifle başlayan program bir saat sonunda yine espriler ve şakalarla keyif içinde sona erdi.