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Bankacı Nergis’in ‘‘BAL DUDAK’’ ile İddialı Çıkışı

Nergis Kılıç müzik dünyasına ilk adımı attı. Küçük yaşlardan beri beste yapan Kılıç, çıkış şarkısı 'Bal Dudak ‘ın söz ve müziğinde kendi imzasını atmış.

25 Ağustos 2022 Perşembe 10:49
Bankacı Nergis’in ‘‘BAL DUDAK’’ ile İddialı Çıkışı

HABER: YAŞAR ŞENYÜZ

Kıpır kıpır bir yaz şarkısı olan Bal Dudak’ın düzenlemesini Davut Samet Sarıhan yapmış. Aynı zamanda kurumsal bankacılıkta yönetici olarak bankacılık kariyerine devam eden Kılıç oldukça iddialı konuşuyor; "Çok yönlü ve çok odaklı olmanın gerçekten başarıyı desteklediğini düşünüyorum. Müzik hayatımın her alanında beni besledi, enerjimi dengeledi, motive etti. Müzik benim için mucize" dedi. Şarkının Ahmet Can Tekin yönetmenliğinde yapılan klip çekimleri ise Şile'de yapıldı. 'Bal Dudak' tüm dijital platformlarda yerini aldı.

Bankacılık kariyeri sırasında çok fazla gözlem yapma şansını yakalayan Güzel Şarkıcı; Benim duygularımdan ortaya çıkan bana ait olan şarkıların da duygu fabrikamdan çıkıp hayata geçmesi lazım dedim., müzik kendimi bildim bileli varolan beni besleyen hayatıma katkı sağlayan en güzel şeylerin başında, şarkılarım dinlensin diyerek yola çıktım.Sözü ve müziği bana ait olan ilk bestemi 16 yaşımda yaptım. Duyguları yoğun, duygularını açıkça ifade etmeyi çok seven biriyim. Duygularımı söz ve müziklerle kendimle paylaşmaya böyle başladım devamı da geldi, geliyor. Aşk insana sevgi, heyecan, paylaşım, tutku, mutluluk ve birlik hissi veriyor . “Bal dudak’’ aslında sembolik bir kavram, duyguların yoğun olduğu noktada ifadeyi güçlendirmek için kullanılan benim dizelerime de notalarla karşılık bulmuş ve enerjisini bu duygu yoğunluğundan alan bir parça haline geldi. Diyerek duygularını dile getirdi.

 

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Nergis Kılıç
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