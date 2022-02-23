Balkanlarda Ayak Sesleri Özel Gösterim ve Konser

HABER: YAŞAR ŞENYÜZ

Bu hafta Cumartesi akşam saat 20:00 da Bayrampaşa Mehmet Akif Ersoy kültür merkezinde Rumelinin ünlü sanatçısı Cüneyt Şentürk’ün hazırladığı özel etkinlikte sinema filmi gösterimi ve sahne performansı seyirci ile buluşacak. Geçtiğimiz yıl Cüneyt Şentürk’ün yapımcısı olduğu ve Kültür Bakanlığı destekleri ile Balkanlarda çekilen, başrolünü Selahattin Taşdölen’in oynadığı Balkanlarda Ayak Sesleri adlı sinema filminin özel gösteriminden sonra misafirlere Balkan şarkılarından oluşacak bir de konser verilecek. Yüz yıllardır osmanlı toprağı olan ve 1956 Yılında Makedonya yakınlarında ki bir köyde gerçekleşen kanlı sırp baskınından sonra gelişen olaylar ve yaşanan göç hikayesinin konu aldığı filmin senaryosu Bennu Şentürk’e ait. Yönetmen koltuğunda ise Ercüment Çavluer imzası var.