Balkan Müziğinin Sevilen Sesi Müziğe Geri Döndü

HABER: YAŞAR ŞENYÜZ

3 yıl boyunca Rumeli Tv ekranlarında Canlı yayın olarak hazırlayıp sunduğu; "Sevim Balkan İle Balkanlar’dan Bir Nefes" adlı programının sona ermesinden sonra uzun bir süre ortalıkta görünmeyen genç şarkıcı.

Türkiye’de ki "Balkan Folk Müziğinin" eşsiz bayan sesi Sevim Balkan;uzun zaman sonra arka arkaya çıkardıği türkülerle muhteşem bir şekilde Balkan müziğine geri dönüş yaptı.

Sevenleriyle buluşturduğu ilk eser ; "Balkan’lı Oğlan" adlı türküsü ve ardından da "Babuba" isimli Batı Trakya türküsünü seslendirerek müzik severlerin kulaklarının pasını sildi.