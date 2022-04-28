BALKAN KIZLARI İFTARDA BULUŞTULAR

Küresel salgının etkisiyle uzun zamandır yüzyüze bir araya gelememe sebebiyle yüksek bir katılıma ulaştılar. Ak Parti Geçmiş Dönem İstanbul Millet Vekili Sayın Gülay Dalyan ve üyelerin katılımıyla gerçekleşen etkinlikte, Dernek Başkanı Hale GÜLOĞLU birlik, beraberlik mesajı verdi. Rumeli Müzikleri ve Balkan yemekleri eşliğinde gerçekleşen iftarda uzun zamandır ayrı kalmanın özlemiyle duygulu anlar yaşandı. Ağızların tatlandığı, gönüllerin coştuğu, kadın ve kadına dair birlik mesajlarının verildiği gece en kısa zamanda tekrar buluşma dilekleri ile son buldu.

HABER: YAŞAR ŞENYÜZ