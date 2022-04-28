Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 20
açık
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
2.454,02
ALTIN
899,20
DOLAR
14,81
STERLİN
18,48
EURO
15,59
İstanbul Bilgi Üniversitesi 15 Öğretim Üyesi alıyor
İstanbul Bilgi Üniversitesi 15...
Adalet Bakanlığı Sözleşmeli Mütercim alacak
Adalet Bakanlığı Sözleşmeli Mütercim...
EGM 2022/1. dönem çarşı ve mahalle bekçisi alacak
EGM 2022/1. dönem çarşı...
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi 75 Öğretim Üyesi alacak
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi 75...
Boğaziçi Üniversitesi Öğretim Görevlisi alacak
Boğaziçi Üniversitesi Öğretim Görevlisi...
İş fırsatları için hemen tıkla!

BALKAN KIZLARI İFTARDA BULUŞTULAR

İstanbul Rumeli Balkan Kadınlar Derneği (RUBAKAD) üyeleri Avliya Boşnak Restaurantında iftar yemeğinde buluştu.

28 Nisan 2022 Perşembe 13:36
BALKAN KIZLARI İFTARDA BULUŞTULAR

Küresel salgının etkisiyle uzun zamandır yüzyüze bir araya gelememe sebebiyle yüksek bir katılıma ulaştılar. Ak Parti Geçmiş Dönem İstanbul Millet Vekili Sayın Gülay Dalyan ve üyelerin katılımıyla gerçekleşen etkinlikte, Dernek Başkanı Hale GÜLOĞLU birlik, beraberlik mesajı verdi. Rumeli Müzikleri ve Balkan yemekleri eşliğinde gerçekleşen iftarda uzun zamandır ayrı kalmanın özlemiyle duygulu anlar yaşandı.  Ağızların tatlandığı, gönüllerin coştuğu, kadın ve kadına dair birlik mesajlarının verildiği gece en kısa zamanda tekrar buluşma dilekleri ile son buldu.

HABER: YAŞAR ŞENYÜZ

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
İstanbul Rumeli Balkan Kadınlar DerneğiRUBAKADAvliya Boşnak Restaurant
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Hayaller Gerçek Olsa
Hayaller Gerçek Olsa
O ARTIK BİR MARKA
O ARTIK BİR MARKA
Yeni bir korku filmi ‘‘Onlar Meclisi Asir’’
Yeni bir korku filmi ‘‘Onlar Meclisi Asir’’
Aydilge’nin23 Nisan Coşkusu
Aydilge’nin23 Nisan Coşkusu
Coşkun Sabah, Ankara’da imza günü yaptı
Coşkun Sabah, Ankara’da imza günü yaptı
ONUR AKAYDAN ÇOK TARTIŞILACAK YENİ İDDİALAR!
ONUR AKAYDAN ÇOK TARTIŞILACAK YENİ İDDİALAR!
Bu defaki dekoru Kapadokya
Bu defaki dekoru Kapadokya
ANKA KUŞU MELTEM AKGÜN‘ ÜN İLK KİŞİSEL SERGİSİSİ
ANKA KUŞU MELTEM AKGÜN‘ ÜN İLK KİŞİSEL SERGİSİSİ
"OLACAK O KADAR" DEDİLER
"OLACAK O KADAR" DEDİLER

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma