Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
123432
ALTIN
301.198
DOLAR
5.9843
STERLİN
7.7547
EURO
6.5804
Balık Nerede ‘‘BALIK DEDEKTİFİ’’ Orada
Balık Nerede ‘‘BALIK DEDEKTİFİ’’ Orada
Mahkeme sansürü red mi etti?
Mahkeme sansürü red mi etti?
30 yaşından sonra çıkan benlere dikkat
30 yaşından sonra çıkan benlere...
Alanyaspor'dan hatıra bileti
Alanyaspor'dan hatıra bileti
Arkeolojik kazıların yüzde 30’u tamamlandı
Arkeolojik kazıların yüzde 30’u tamamlandı
İş fırsatları için hemen tıkla!

Balık Nerede ‘‘BALIK DEDEKTİFİ’’ Orada

TV 8,5'TA HER HAFTA YAYINLANAN PROGRAMDA KONU SADECE BALIK

10 Haziran 2020 Çarşamba 14:23
0 Okunma
Balık Nerede ‘‘BALIK DEDEKTİFİ’’ Orada

HABER: YAŞAR ŞENYÜZ

Pandemi süresince tüm dünya’da olduğu gibi Türkiye’de de getirilen yasaklar sonunda amatör balıkçılar evlerinde hapis hayatı yaşadılar. Yasakların kalkması ile deniz ve göl kıyılarına koşan amatör balıkçıların az da olsa yüzleri güldü.


Televizyon kanallarında en çok izlenen ve ilgi gören balıkçılık programı olan ‘‘Balık Dedektifi’’ de pandemi yasaklarının ardından denizlere açıldı. Yıllarını gazeteciliğe vermiş aynı zamanda usta bir magazinci olan Derya Yolyapan Tv 8.5 ta yayınlanan ‘‘Balık Dedektifi’’ programının sunucusu ve aynı zamanda yapımcısı. Özellikle amatör balıkçıların her hafta ilgi ile takip ettikleri programın sloganı ise; Balık Nerede, Balık Dedektifi Orada.

Pazar günleri saat 10:00 ile 11:00 arasında izleyici ile buluşan program için Türkiye’nin dört bir yanındaki denizlerde dolaşan Usta Gazeteci Derya Yolyapan’a, böyle denizlerde dolaşmak zor değilmi diye soruyoruz o da şiir gibi bir cevap veriyor; ‘‘Denizi sevmezseniz deniz de sizi sevmez çünkü bir sevdadır deniz. Tuzlu kokusu tutku dolu bir aşktır. Meyvesi balık, gözleri nem yüreği umut dolu bir şiirdir, sevmesini bilene’’

BALIK DEDEKTİFİ; ÇOK YAKINDA BEYLİK DÜZÜNDE YARIŞMAMIZ VAR.

Çok yakında İstanbul Beylikdüzü’nde yarışma yapacaklarını söyleyen Derya Yolyapan; İnsanlar, ilk çağlardan bu yana balık avlayarak hem besin kaynağı hem de geçim kaynaklarını temin ettiler. Dünya var olduğundan  beri  insanlık tarihinde  önemli bir yer tutan balık avcılığı,  unutulmaya başlandı. Hobi olarak balık avcılığı yapan sayılı kişiler olmasa nerdeyse balık avlayan kimse yok gibi Tabi ki ticari olarak bu işi yapanlar bu konunun dışında kalıyor. İşte biz de bu konuyu ele alacağız, ve Beylikdüzü’nde gerçekleştirilecek yarışmaya hepinizi bekliyoruz. Çünkü biliyoruz ki Beylikdüzü ilçesin ‘de balık tutmak başkadır.  Büyük bir alanı denizle buluşan Beylikdüzü, insanlarına bir çok yerden balık tutma olanağı sağlıyor. Ve bizler bu muhteşem ilçenin güzel coğrafyasın da farklı ve eğlenceli bir şekilde panayır ortamında bir yarışma düzenleyeceğiz. Bu ilçedeki denizlerin ne kadar bereketli olduğunu bu yarışmayla, deniz ve doğa tutkunlarının beğenisine sunacağız. Araştırarak tatbikatlı bir şekilde Sadece biraz sabır ve doğru bilgilerle hem de eğlenerek vakit geçireceksiniz.

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
Balık DedektifiYaşar Şenyüz
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Mahkeme sansürü red mi etti?
Mahkeme sansürü red mi etti?
ÜNLÜLERİN YENİ MEKANI KUMBAĞ
ÜNLÜLERİN YENİ MEKANI KUMBAĞ
Hilal Özdemir / Kamuoyuna duyuru cevap hakkı
Hilal Özdemir / Kamuoyuna duyuru cevap hakkı
Kutsal Bırak Kırılsınlar Diyor!
Kutsal Bırak Kırılsınlar Diyor!
HABİB'İN KAHVESİ (“KALK GİDELİM” SETE ÇIKTI)
HABİB'İN KAHVESİ (“KALK GİDELİM” SETE ÇIKTI)
DİNÇER KARACALAR / VİTRİN NOTLARI
DİNÇER KARACALAR / VİTRİN NOTLARI
ARDA HAN  “DERDİM ÇOK” KLİBİ İLE ZİRVELERİ SALLIYOR
ARDA HAN  “DERDİM ÇOK” KLİBİ İLE ZİRVELERİ SALLIYOR
MAGAZİNMATİK
MAGAZİNMATİK
MAKYAJ YAPIN, KÜFÜR EDİN DAHA DEĞERLİ
MAKYAJ YAPIN, KÜFÜR EDİN DAHA DEĞERLİ

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    İstanbul Fatura Basımı

    avukat kartvizit

    evden eve nakliyat

    ofis taşımacılığı