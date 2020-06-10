Balık Nerede ‘‘BALIK DEDEKTİFİ’’ Orada

HABER: YAŞAR ŞENYÜZ

Pandemi süresince tüm dünya’da olduğu gibi Türkiye’de de getirilen yasaklar sonunda amatör balıkçılar evlerinde hapis hayatı yaşadılar. Yasakların kalkması ile deniz ve göl kıyılarına koşan amatör balıkçıların az da olsa yüzleri güldü.





Televizyon kanallarında en çok izlenen ve ilgi gören balıkçılık programı olan ‘‘Balık Dedektifi’’ de pandemi yasaklarının ardından denizlere açıldı. Yıllarını gazeteciliğe vermiş aynı zamanda usta bir magazinci olan Derya Yolyapan Tv 8.5 ta yayınlanan ‘‘Balık Dedektifi’’ programının sunucusu ve aynı zamanda yapımcısı. Özellikle amatör balıkçıların her hafta ilgi ile takip ettikleri programın sloganı ise; Balık Nerede, Balık Dedektifi Orada.

Pazar günleri saat 10:00 ile 11:00 arasında izleyici ile buluşan program için Türkiye’nin dört bir yanındaki denizlerde dolaşan Usta Gazeteci Derya Yolyapan’a, böyle denizlerde dolaşmak zor değilmi diye soruyoruz o da şiir gibi bir cevap veriyor; ‘‘Denizi sevmezseniz deniz de sizi sevmez çünkü bir sevdadır deniz. Tuzlu kokusu tutku dolu bir aşktır. Meyvesi balık, gözleri nem yüreği umut dolu bir şiirdir, sevmesini bilene’’

BALIK DEDEKTİFİ; ÇOK YAKINDA BEYLİK DÜZÜNDE YARIŞMAMIZ VAR.

Çok yakında İstanbul Beylikdüzü’nde yarışma yapacaklarını söyleyen Derya Yolyapan; İnsanlar, ilk çağlardan bu yana balık avlayarak hem besin kaynağı hem de geçim kaynaklarını temin ettiler. Dünya var olduğundan beri insanlık tarihinde önemli bir yer tutan balık avcılığı, unutulmaya başlandı. Hobi olarak balık avcılığı yapan sayılı kişiler olmasa nerdeyse balık avlayan kimse yok gibi Tabi ki ticari olarak bu işi yapanlar bu konunun dışında kalıyor. İşte biz de bu konuyu ele alacağız, ve Beylikdüzü’nde gerçekleştirilecek yarışmaya hepinizi bekliyoruz. Çünkü biliyoruz ki Beylikdüzü ilçesin ‘de balık tutmak başkadır. Büyük bir alanı denizle buluşan Beylikdüzü, insanlarına bir çok yerden balık tutma olanağı sağlıyor. Ve bizler bu muhteşem ilçenin güzel coğrafyasın da farklı ve eğlenceli bir şekilde panayır ortamında bir yarışma düzenleyeceğiz. Bu ilçedeki denizlerin ne kadar bereketli olduğunu bu yarışmayla, deniz ve doğa tutkunlarının beğenisine sunacağız. Araştırarak tatbikatlı bir şekilde Sadece biraz sabır ve doğru bilgilerle hem de eğlenerek vakit geçireceksiniz.