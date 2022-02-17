BAKIRKÖY TARİHİNİN ÜNLÜ SANATÇI FABRİKASI KAPANDI

HABER: YAŞAR ŞENYÜZ

Tarihi bina, 1908’den beri eğitime, sanata ve sanatçıya hizmet verdi, polis eşliğinde kapatıldı.

Binada hizmet veren ve yeni sanatçılar yetiştiren, şu anda 500 öğrencisi bulunan BASAD’ın kuruluşunda, gelişmesinde ve bugünlere ulaşmasında Toto Karaca’dan, Necdet Mahfi Ayral’a, Münir Özkul’dan Adile Naşit’e, Göksel Arsoy’dan Belgin Doruk’a, Kenan Pars’tan Suna Pekuysal’a, Ahmet Mekin’den Tarık Akan’a, Cihat Tamer’den Ergün Köknar’a, Ayşen Gruda’dan Üstün Asutay’a, Cemal Akyıldız’dan Muhsin Kut’a, Cem Karaca’dan İskender Doğan’a, Ahmet Sezgin’den Arif Şentürk’e, Halit Akçatepe’den Neşe Karaböcek’e, Sadık Şendil’den Suavi Tedü’ye, ortak paydaları Bakırköylülük olan onlarca tiyatrocu, artist, ses sanatçısı, ressam ve heykeltıraşın emeği bulunuyordu.

Bina özellikle Türk Sineması’na (Yeşilçam’a) ve Türk Tiyatrosu’na kazandırdığı sanatçılarla “Sanatçı Fabrikası” diye anılamış, bu yönü ve işleviyle yakın tarihimizin ve sanatımızın eşsiz bir parçası olmuştu. Yapıldığı 1908’den bu yana eğitim (Fransız Koleji - Bezezyan Okulu), 1936 sonrasındaki Bakırköy Halkevi’nden itibaren, kültür ve sanat merkezi olarak kullanılan, adı Bakırköy Kültür-Sanat Konağı olan müze niteliğine sahip binada “Muhsin Kut Sanat Galerisi”, “Üstün Asutay Sahnesi”, “Cumhuriyet Halkevleri Yayınları Sergisi”, “Müzik Oyuncakları ve Objeleri Sergisi”, “Film Afişleri Sergisi”, Eski Bakırköy Fotoğrafları Sergisi”, “Bale-Dans Salonları”, “Resim Atölyesi” ve bir “Sanat Kitaplığı” bulunmaktaydı.

Kıra döke taşıdılar, büyük zarar verdiler

BASAD Başkanı İlhan Gülek “Yılardır emek verdiğimiz bir okuldu. 500 öğrencisi bulunan bir okul sezon ortasında mahkeme kararıyla aceleyle boşaltıldı. Buraya bakanlık çocuk kütüphanesi açacakmış. Burada eğitim gören 500 öğrenci okulsuz kaldı. 100 yıllık tarihi bulunan tablolar, piyanolar hızlıca taşındı. Tarihi değeri olan eserler yerlere düştü. Hayatında piyano görmemiş insanlar apar topar piyanoları taşıdı. Zarar verildi. Polis eşliğinde gelip boşalttılar. Bakırköy Belediyesi’nin gösterdiği bir yere eşyalarımızı taşıdılar. Çok tepkiliyiz, çok üzgünüz. Burası halkeviyken Münir Özkul ilk oyununu burada oynadı. Cem Karaca, Tarık Akan, Halit Akçatepe buradan yetişti. Dantel gibi işledik binayı. Adeta bir sinema tiyatro müzesiydi burası. Ama şimdi yok oldu. Burası sanatçı fabrikasıydı. Sanat üretiliyordu. Kapıya mühür vurdular. Diye konuştu.

Leman Dergisi karikatürle destek verdi

BASAD binasının boşaltılmasını sayfalarına taşıyan ünlü mizah dergisi Leman, bir karikatür yayınlayarak sanatçılara destek verdiğini gösterdi. Karikatürde kanatları ile birer melek şeklinde tasvir edilen sanatçıların ruhlarının sanat konağını sahiplendikleri ifade edildi...