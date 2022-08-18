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Bahçeşehir’in Yeni Eğlence Mekanı Billion açıldı..

Her gün daha da çok genişleyen İstanbul’un farklı statüdeki insan topluluklarının şehrin dört bir tarafına yayılması ile farklı semtlerde farklı eğlence mekanlarına ihtiyaç baş gösteriyor.

18 Ağustos 2022 Perşembe 13:40
Bahçeşehir’in Yeni Eğlence Mekanı Billion açıldı..

HABER: YAŞAR ŞENYÜZ

Eskiden bütün eğlence mekanları Taksim ve çevresinde bulunurken bugün İstanbul’un dört bir yanında yeni ve kaliteli eğlence mekanları bulabiliyorsunuz. Geçtiğimiz günlerde bu eğlence mekanlarına Bahçeşehirde bir yenisi daha eklendi. Daha önce Tv ve eğlence saktöründen tanınan Tansel Aksoy ve Tekstil sektöründen iş insanı Ünal Günçel ele vererek eğlence sektörüne kazandırdıkları Billion adlı eğlence mekanının açılışında dostları Oktay Ertuğrul,Umut Akyürek, Tuğçe Tayfur,YasminÇetin,DjHakan ve Dj Merve yalnız bırakmadılar…

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Anahtar Kelimeler:
BillionBahçeşehir Billion
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