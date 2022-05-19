Baharı 4. Teklisiyle Karşılıyor

HABER: YAŞAR ŞENYÜZ
“Bana Sadece Gel”, “Hoş Geldin”, “Sen Bilme” isimli single’ları ile dinleyenlerin beğenisini kazanan Oral Bozyiğit, düzenlemesi Haluk Kurosman’a ait olan “Neden” isimli ritmik şarkısıyla baharı karşılıyor.
Önce Vatan Gazetesi
Oral Bozyiğit, söz ve müziği kendine ait olan OBM Yapım etiketiyle yayınlanan “Neden” isimli 4. single’ı ile 13 Mayıs Cuma müzikseverlerle buluştu.
Oral Bozyiğit, söz ve müziği kendine ait olan OBM Yapım etiketiyle yayınlanan “Neden” isimli 4. single’ı ile 13 Mayıs Cuma müzikseverlerle buluştu.
HABER: YAŞAR ŞENYÜZ
“Bana Sadece Gel”, “Hoş Geldin”, “Sen Bilme” isimli single’ları ile dinleyenlerin beğenisini kazanan Oral Bozyiğit, düzenlemesi Haluk Kurosman’a ait olan “Neden” isimli ritmik şarkısıyla baharı karşılıyor.
Önce Vatan Gazetesi