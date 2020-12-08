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Bahadır Tatlıöz‘den bir ilk!

Aziz Karataş’ın haberi için tıklayınız.

08 Aralık 2020 Salı 18:13
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Bahadır Tatlıöz‘den bir ilk!

HABER: AZİZ KARATAŞ

  

Başarılı müzisyen “Bahadır Tatlıöz” hayranlarına iki versiyon ve iki klip sürprizi yapıyor.

“Zaman” isimli sözlü çalışmasının enstrümantal versiyonu olan “Time”ı da kliplendiren başarılı sanatçı Türkiye’de bir ilke imza attı.

“Bahadır Tatlıöz” şarkının iki versiyonunu da klipleri ile birlikte sevenleriyle buluşturdu.

Aynı anda iki klip ile çıkış yapmanın heyecanını ve mutluluğunu yaşayan “Bahadır Tatlıöz“; “Zaman” ile ülkemizde “Time” ile uluslararası düzeyde dinleyiciye ulaşmayı hedefliyor. “Zaman” ve “Time” sözlerdeki edebiyatın derinliği ve yüksek müzikalitesi ile çok dikkat çekecek.

Projenin söz, müzik, düzenleme ve klip yönetmenliğinde sanatçının kendi imzası var.

Sözlü performansının yanı sıra enstrümantal versiyonda ki piyano performansı ile de göz dolduran sanatçı bu çalışma ile ülkemizde ki müzikal yapıya pozitif manada önemli ve değerli bir katkı sağlayacak.

Doğal yapısı ile dikkat çeken projede “Bahadır Tatlıöz”e önemli müzisyenlerin yanı sıra gençlik korosu da eşlik ediyor.

“Zaman” DMC etiketi ile, “Time” ise Bemol Dokuz Müzik etiketi ile dijital mecralarda, radyo ve televizyonlarda müzikseverler ile buluştu.

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
Bahadır TatlıözTime
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