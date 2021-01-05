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Bahadır Tatlıöz durmaksızın üretiyor!

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05 Ocak 2021 Salı 16:12
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Bahadır Tatlıöz durmaksızın üretiyor!

HABER: AZİZ KARATAŞ

Başarılı müzisyen ''Bahadır Tatlıöz'', 2020 yılında ülke olarak içinden geçtiğimiz zorlu pandemi sürecini aralıksız üretmeye devam ederek tamamladı. Kısa bir süre önce ''Zaman ve Time'' şarkılarıyla sevenleriyle buluşan ''Bahadır Tatlıöz''den yılın son günlerinde içimizi ısıtacak ve kalplerimize dokunacak bir proje daha geldi.

''Bahadır Tatlıöz'', aralıksız üretmeye devam ederek neredeyse her ay, bir yeni şarkı ve klibini sevenleriyle buluşturmaya devam ediyor. Sözü, müziği ve düzenlemesi başarılı sanatçıya ait olan yeni projesi ''Neredesin''in klip yönetmenliğinde yine kendisi üstlendi.

''Bahadır Tatlıöz''ün yeni yılda sevenleriyle buluşturduğu bembeyaz ve eşsiz bir atmosferde çekilen klibinde kendisine, yetenekli oyuncu Pelin Bölükbaş eşlik etti.

Klip çekimleri Dutxe'nin görseli müthiş yaylaları ve İstanbul sahili arasında gerçekleşti. Dramatik yapısı, kış dokusu ve sinematografisi ile dikkat çeken özgün proje yeni yılda izleyicisini heyecanlandırdı.

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
Bahadır TatlıözZaman Ve Time
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