Bahadır Tatlıöz Batman Üniversitesi Öğrencileriyle buluştu

HABER: AZİZ KARATAŞ

Batman Üniversitesi Kariyer Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi iş birliğinde gerçekleştirildi. Ünlü sanatçı Bahadır Tatlıöz, çevrim içi olarak bağlandığı toplantıda öğrencilerle deneyimlerini paylaşırken, Proje Takım Lideri Cleofe MC Guardigli, Batman Üniversitesi İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Onur Gülbahar, TRT Diyarbakır Bölge Müdürü Hamit Yaz, Batman Üniversitesi Kariyer Merkez Müdürü veUluslararası İlişkiler Bölüm Başkanı Doç. Dr. Fulya Köksoy, İhlas Haber Ajansı ve Önce Vatan Gazetesi Muhabiri Aziz Karataş, Radyo Yüksel Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Selami Akgeyik, Batman Üniversitesi öğrencileri ile bir araya gelerek kariyer planlarına yardımcı olacak fırsatlar, kentte ihtiyaç duyulan meslekler ve istihdam teşviklerini aktardı.

Batman Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Rohat Cebe'nin de katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda, Batman Üniversitesi öğrencilerinin kariyer yollarını belirleme fırsatları bulabildikleri, farklı sektörlerden yöneticiler, işverenler ve kariyer rehberliği uzmanları öğrencilerle bir araya geldi.

Toplantı sonrası, toplantıya katılım sağlayan öğrencilere, katılım sertifikası verildi.