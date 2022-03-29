Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 16
açık
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
2.200,97
ALTIN
902,66
DOLAR
14,73
STERLİN
19,35
EURO
16,34
İstanbul Kent Üniversitesi Öğretim ve Araştırma Görevlisi alım ilanı
İstanbul Kent Üniversitesi Öğretim...
Amasya Üniversitesi Sözleşmeli Personel alacak
Amasya Üniversitesi Sözleşmeli Personel...
Orman Genel Müdürlüğü 1.500 Orman Muhafaza Memuru alıyor
Orman Genel Müdürlüğü 1.500...
Lokman Hekim Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Öğretim Görevlisi alacak
Lokman Hekim Üniversitesi Öğretim...
Kapadokya Üniversitesi Araştırma ve Öğretim Görevlisi alacak
Kapadokya Üniversitesi Araştırma ve...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Bahadır Tatlıöz Batman Üniversitesi Öğrencileriyle buluştu

Batman Üniversitesi’nde, Türkiye Cumhuriyeti ve Avrupa Birliği tarafından ortak finanse edilen, ‘TRC3 Bölgesi’nde Genç İstihdamının Teşviki için Teknik Destek’ Projesi kapsamında Kariyer Rehberliği ve Danışmanlığı Bilgilendirme Toplantısı düzenlendi. Ünlü sanatçı Bahadır Tatlıöz online olarak Batman Üniversitesi öğrencileriyle bir araya gelip deneyim ve başarılarını aktardı.

29 Mart 2022 Salı 12:00
Bahadır Tatlıöz Batman Üniversitesi Öğrencileriyle buluştu

HABER: AZİZ KARATAŞ

Batman Üniversitesi Kariyer Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi iş birliğinde gerçekleştirildi. Ünlü sanatçı Bahadır Tatlıöz, çevrim içi olarak bağlandığı toplantıda öğrencilerle deneyimlerini paylaşırken, Proje Takım Lideri Cleofe MC Guardigli, Batman Üniversitesi İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Onur Gülbahar, TRT Diyarbakır Bölge Müdürü Hamit Yaz, Batman Üniversitesi Kariyer Merkez Müdürü veUluslararası İlişkiler Bölüm Başkanı Doç. Dr. Fulya Köksoy, İhlas Haber Ajansı ve Önce Vatan Gazetesi Muhabiri Aziz Karataş, Radyo Yüksel Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Selami Akgeyik, Batman Üniversitesi öğrencileri ile bir araya gelerek kariyer planlarına yardımcı olacak fırsatlar, kentte ihtiyaç duyulan meslekler ve istihdam teşviklerini aktardı.

Batman Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Rohat Cebe'nin de katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda, Batman Üniversitesi öğrencilerinin kariyer yollarını belirleme fırsatları bulabildikleri, farklı sektörlerden yöneticiler, işverenler ve kariyer rehberliği uzmanları öğrencilerle bir araya geldi.

Toplantı sonrası, toplantıya katılım sağlayan öğrencilere, katılım sertifikası verildi.

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
Batman ÜniversitesiBahadır Tatlıöz
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Faisal Holding ile 500 Milyon Dolarlık Yatırım İçin Sharjah’da İmzalar Atıldı!
Faisal Holding ile 500 Milyon Dolarlık Yatırım İçin Sharjah’da İmzalar Atıldı!
60. Yıl Avrupa Marka Ödülleri Sahiplerini Buluyor!
60. Yıl Avrupa Marka Ödülleri Sahiplerini Buluyor!
BATMAN’DA MUSTAFA CECELİ RÜZGARI, 15 BİN KİŞİYE KONSER VERDİ
BATMAN’DA MUSTAFA CECELİ RÜZGARI, 15 BİN KİŞİYE KONSER VERDİ
Yaptığı müzik tüm dünyanın dilinde
Yaptığı müzik tüm dünyanın dilinde
DUBAİ KAÇAMAĞI EBRU ŞALLI’YA YARADI…
DUBAİ KAÇAMAĞI EBRU ŞALLI’YA YARADI…
BORA DURAN'DAN YENİ VİRA VİRA YORUMU
BORA DURAN'DAN YENİ VİRA VİRA YORUMU
Damla Ersubaşı, hayatındaki zor anları Beyin Dedektifi'ne anlattı
Damla Ersubaşı, hayatındaki zor anları Beyin Dedektifi'ne anlattı
Yaptığı müzik tüm dünyanın dilinde
Yaptığı müzik tüm dünyanın dilinde
‘Geçmicek’ 12 saat’te  1 milyon izlendi, Trendlerdeki yerini aldı!
‘Geçmicek’ 12 saat’te  1 milyon izlendi, Trendlerdeki yerini aldı!

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma