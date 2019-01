İSTANBUL / YAŞAR ŞENYÜZ

Söz yazarı ve besteci Murat Evgin, sömestr tatili için oğlu Erem’le birlikte Avusturya’ya gitti.

Bu sene her türlü fırsatı değerledirerek sık sık seyahat eden Murat Evgin şimdi de sömestr tatilini geçirmek için artık genç delikanlı olan oğlu Erem’I de yanına alarak yollara koyuldu. Avusturya’nın Zell am See Bölgesi’nde tatili yapan baba - oğul, karın tadını çıkartırlarken, Zeller See Gölü’nde objektife gülümseyerek poz verdiler.