Aziz Özuysal Tiyatrosu sezona iddialı giriş yaptı !

HABER: YAŞAR ŞENYÜZ

Sinema,dizi ve tiyatronun tanınmış isimlerinden Tolga Öz ve Gürcan Koç’u da kadrosuna dahil eden Aziz Özuysal; "Uzun süredir yapılmayan Kabare tarzı tiyatro oyunu "Sev Beni Hayır!" ilegeçen akşam İzmir Bornova da seyirci ile buluştu.Hazırladıkları oyun için çok iddialı olduklarının altını çizen Özuysal profesyonel oyuncuların yanı sıra kendi yetiştirdiği oyuncuları da oyuna dahil ettiğini söyleyerek bu oyunu sadece İzmir değil Türkiye genelinde sahneleyeceklerinibelirtti..

İzmir Aziz Özuysal Tiyatrosu tarafından sahneye koyulan "Sev Beni Hayır!" adlı kabare komedi oyunun ilk gösterimi (15Ağustos) Pazartesiakşam Bornova Ayfer Feray Açıkhava Tiyatrosu'nda.Sahnelenirken, (16 Ağustos)Salı gece de Menderes Amfi Tiyatrosu'ndaseyirci ile buluştu. İkinci sınıf öğrencisi sekiz yaşındaki Aden Lina Tavaslı göstermiş olduğu performans ile dikkatleri üzerine çekerek seyirciden ekstra alkış almayı başardı. Bu gece de (18 Ağustos Perşembe) Çiğli Kültür Merkezi Tiyatrosu'ndasahnelenecek olan oyun İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından da destekleniyor.

Aziz Özuysal ve Gürcan Koç tarafından yazılan "Sev Beni Hayır!" adlı kabare komedi’de sırasıylaAziz Özuysal, Tolga Öz, Gürcan Koç, Ayça Çeçen, Mustafa Atalı, Dalya Kaya, Hülya Tetik, Yekta Erdem Kurtar, İrem Nur Dilişen ve Aden Lina Tavaslı rol alırken oyunun müziklerinde Mustafa Arapoğlu imzası var.