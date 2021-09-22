Azerbaycan Miss Smile Güzeli Zümrüd Mammadovakari yerine Türkiye’de devam ediyor

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Şu anda Sadri Alışık Kültür Merkezinde oyunculukeğitimi alan 24 yaşındaki manken Zümrüd Mammadova, büyük projelerde yer almayı hedefliyor.

Çok yakında Katar Kraliyet ailesinin misafiri olarak Dubai ve Katar'a misafir olacak olan güzel ve başarılı manken Zümrüd Mammadova, 2014 yılında, daha 17 yaşındayken Miss Eurovision yarışmasına katıldı. Bakü'de Miss Smile Azerbaycan ödülünü aldıktan sonra 2021 Miss Fashion Tv yarışmasında MissFashion Tv Face ödülünün sahibi oldu.

En son Bakü'de modellik eğitimi alan ve birçok projede başarılarıyla beğeni toplayan ZümrüdMammadova, “Türkiye'yi çok sevdiğini, Türkiye'deki aldığı oyunculuk eğitiminin kariyeri için önem taşıdığını” her fırsatta dile getiriyor.

Güzel manken Zümrüd Mammodova, tanınmış bir holding patronu ile çalışmaya başladı yakın zamanda ve beraber büyük projelere imza atacaklarını belirtiyor her fırsatta.