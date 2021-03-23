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Azerbaycanlı sanatçı Aqsin Fateh’ten sürpriz düet

Azerbaycan’ın ünlü sanatçılarından Aqsin Fateh, “Dayan” adlı single projesiyle Türkiye müzik piyasasına iddialı bir giriş yaptı. Türkiye’de hayata geçireceği çalışmalar için Dark'n Dark Music’le el sıkışan sanatçı, ilk şarkısını genç yetenek Ahsen Almaz’la birlikte seslendirdi.

23 Mart 2021 Salı 16:58
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Azerbaycanlı sanatçı Aqsin Fateh’ten sürpriz düet

HABER: DİNÇER KARACALAR

Birbirinden iddialı şarkılarıyla Azerbaycan müzik dünyasının en sevilen sanatçıları arasına giren Aqsin Fateh’in başarısı sınırları aştı. Türkiye’deki müzikseverlere de sesini duyurmak isteyen sanatçı, Dark'n Dark Music’le anlaşma imzaladı. Ve bu anlaşma kapsamında hazırlanan ilk single projesi “Dayan”, dinleyicilerin beğenisine sunuldu.


 

FİLM GİBİ KLİP


Aqsin Fateh, söz ve müziği kendisine ait “Dayan” şarkısını genç sanatçı Ahsen Almaz’la birlikte seslendirdi. Şarkıya sinema filmlerini aratmayan tatta bir klip çekildi. Birlikte kamera karşısına geçen Aqsin Fateh ve Ahsen Almaz’ın oyunculuk performansları da beğeni topladı.


LİSTELERE HIZLI GİRDİ

“Dayan”, Dark'n Dark Music tarafından hem Türkiye’de hem de Azerbaycan’da yayınlandı. Türkiye'de müzikseverlerden tam not alan şarkı, Azerbaycan trend listelerinde de ilk 10’a girmeyi başardı.

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
AzerbaycanAqsin FatehSürprizDüet
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