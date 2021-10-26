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Aysun Kaya, film galasında göz kamaştırdı

Aziz Karataş’ın haberi için tıklayınız…

26 Ekim 2021 Salı 17:03
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Aysun Kaya, film galasında göz kamaştırdı

HABER: AZİZ KARATAŞ

Ünlü Sanatçı Aysun Kaya, yapımcılığını Zeki Sincar ve Adem Sincar'ın Üstlendiği, Meda Film Yapım ve Zeki Sincar Production ortak yapımı olan Ceberruh, filminin galasında geceye katılanları büyüledi.

Ünlü Sanatçı Aysun Kaya, yapımcılığını Zeki Sincar ve Adem Sincar'ın Üstlendiği, Meda Film Yapım ve Zeki Sincar Production ortak yapımı olan Ceberruh, filminin galasında geceye katılanları büyüledi.

Yapımcılığını Zeki Sincar ve Adem Sincar'ın Üstlendiği, Meda Film Yapım ve Zeki Sincar Production ortak yapımı olan Ceberruh filmin galasında ünlüler geçidi yaşandı. Gecede sahne alan Aysun Kaya güzelliğiyle göz kamaştırdı. Gecenin sonunda galaya katılan sanatçılara teşekkür plaketi verildi. 

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
Aysun KayaCeberruhZeki SincarAdem Sincar
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