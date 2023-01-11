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AYNUR AYDIN'IN SAHNEDE YAPTIĞI HAREKET SOSYAL MEDYAYI İKİYE BÖLDÜ!

Ünlü şarkıcı Aynur Aydın'ın, geçtiğimiz gün sahne aldığı mekanda bir hayranının elinden aldığı tütün mamulünü kullandığı görüntüler, halkı ve sosyal medyayı ikiye böldü.

11 Ocak 2023 Çarşamba 11:33
AYNUR AYDIN'IN SAHNEDE YAPTIĞI HAREKET SOSYAL MEDYAYI İKİYE BÖLDÜ!

Verdiği röportajlar ve sosyal medya paylaşımlarıyla da sık sık gündem olan Aynur Aydın, bu defa yaptığı hareketle olay oldu.

Sahnede şarkı söylediği sıralar, tütün mamulü içen hayranını gören Aynur Aydın, hayranının elinden tütün mamulünü alarak kullanmaya başladı.

Bu sırada şarkı söylemeye de devam eden Aydın, hem kapalı bir mekanda olmaları hem de ülkedeki salgın hastalıkların yaygın olması sebebiyle tartışma yarattı.

Ünlü şarkıcının görüntüleri sosyal medyada paylaşıldığı an yüzlerce yorum gelmeye başladı ve Aynur Aydın kısa süre içinde Twitter'da TT olarak sosyal medyayı da ikiye bölmüş oldu.

Bazı kullanıcılar, "Aynur Aydın, Gülşen gibi sanatçılar sadece ahlak bozuyorlar" şeklinde yorum yapıp olaya tepki gösterirken, bazı sosyal medya kullanıcıları da, "Aynur Aydın sahnede tütün mamülü içmiş.

Eğer suçsa tüm rockçıları ve rapçileri atın içeri, Haa içmese daha iyi olurdu ama içen ilk kişi değil. Kadın olduğu için mi bu baskı?" şeklindeki yorumlarıyla şarkıcıya destek oldu.

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
Aynur Aydın
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