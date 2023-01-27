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AYNUR AYDIN: HAYATIMDA POLEMİK İSTEMİYORUM

Ünlü şarkıcı Aynur Aydın, önceki akşam bir mekan çıkışı kameralara yansıdı.

27 Ocak 2023 Cuma 14:32
AYNUR AYDIN: HAYATIMDA POLEMİK İSTEMİYORUM

Dostlarıyla eğlenen Aydın, son dönemde gecelerde fazla gözükmemesi hakkındaki sorulara, "Benim için gün çok hızlı geçiyor. Bol bol ürettiğim, çalıştığım bir dönemdeyim. Stüdyo ev arası gidip geliyorum. Genel olarak da kendime kurduğum bir dünyam var ve o dünyada çok mutluyum" dedi.

Muhabirlerin, sanat camiasındaki ünlülerin polemikleri hakkında ne düşündüğünü sorması üzerine Aynur Aydın, "Ben polemiklerinden uzak bir hayat sürmeyi tercih ediyorum. Bence herkes kendi önüne bakmalı ve kendiyle meşgul olmalı. Bana dokunmadığı sürece bir başkasının özeli beni ilgilendirmez. Gerçi bana dokunsa da ilgilenmiyorum direkt sırtımı dönüyorum. Artık sosyal medyadaki çatışmalar da demode gelmeye başladı" dedi.

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
Aynur Aydın
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