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Ayna’nın çekimleri tamamlandı

Yaşar Şenyüz’ün haberi için tıklayınız…

Ayna’nın çekimleri tamamlandı

Yaşar Şenyüz’ün haberi için tıklayınız…

16 Ekim 2019 Çarşamba 18:11
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Ayna’nın çekimleri tamamlandı

Ayna’nın çekimleri tamamlandı, minik oyuncu Masal Yavuz yine ödül bekliyor

YAŞAR ŞENYÜZ / İSTANBUL

Kültür Ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü’nün desteği ile çekilen Ayna adlı kısa filmin çekimleri geçtiğimiz haftalarda tamamlandı. Montaj aşamasında olan film; tiyatro oyuncusu olan Rıza’nın sergilediği tiyatro oyunundaki olayların benzerlerini gerçek hayatta da yaşamaya başlayınca meselelere bakış açısı değişmeye başladığını anlatmaktadır. Yönetmen ve Senaristliğini, Mehmet Zahid Başak’ın yaptığı; yapımcılığını Mahmut İslâm Bilir ve Mehmet Zahid Başak birlikte üstlendiği;  Görüntü Yönetmenliğini ise  3.kuşak sinemacı olan bir ailenin ferdi olan Işık Sam Saylav yapmaktadır. Oyuncular ise Emre Ertunç; Aşık Garip Karakteri’ne, Ömür Gökhan Daldık; Rıza Karakteri’ne, Neslihan Düzyurt; Rabia Karakteri’ne, Masal Ebru Yavuz ise Merve Karakterine can vermekte. 

Minik oyuncu masal yine Ödül bekliyor

Annesi Ebru Çömlekçi gibi oyunculuğa daha bebek yaşta başlayan küçük oyuncu Masal Ebru Yavuz, annesiyle beraber rol aldığı ilk kısa filmi Evden Uzak’taki başarısı ile dünya çapında 6 ödül kazanmış ve birçok önemli seçkide yer almıştı. Şimdi yeni kısa filmi Ayna ile dünya çapında birçok kısa film festivaline ve yarışmasına yollanarak, ülkemizi temsil edecek.

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Anahtar Kelimeler:
Masal YavuzAyna
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