Aylin-Toygar Işıklı çiftinden dünyada bir ilk: Müzikli koleksiyon

Haber: Dinçer Karacalar

Mücevher tasarımcısı Aylin Işıklı, doğal taşların enerjisinden herkesin faydalanması gerektiği fikriyle hayata geçirdiği Arven’s World markası için çok özel bir koleksiyon tasarladı. Müzisyen Toygar Işıklı da eşinin koleksiyonu için stüdyoya girdi ve her bir tasarım için ayrı bir müzik yarattı.

Arven’s World, mücevher tasarımcısı Aylin Işıklı’nın doğadan gelen enerjiyi insana sunma fikriyle hayata geçirdiği bir marka. Evrenin sürekli enerji alıp veren bir sistem, canlı-cansız her varlığın da bir enerjisi olduğu gerçeğini temel alan Işıklı, doğanın hediyesi doğal taşlarla manevi saflığın simgesi olan gümüşü eşsiz tasarımlara dönüştürüp kullanıcılarının “iyiliğine” sundu.

MUTLU EDEN TASARIMLAR

Somer Sivrioğlu, Bülent Çolak, Hakan Mengüç, Asuman Krause gibi ünlüleri de tasarımlarıyla “mutlu eden” Aylin Işıklı, yeni koleksiyonu için müzisyen eşi Toygar Işıklı’yla işbirliği yaptı. Toygar Işıklı, koleksiyon için stüdyoya girdi ve her bir tasarım için ayrı bir müzik yarattı.

‘SEVGİLİYE’ ÇOK ÖZEL HEDİYE

Koleksiyonda yer alan tasarımlar, beraberinde birer QR kodla satışa sunuldu. Kullanıcılar bu kodları akıllı telefon ve tabletlerine okuttuklarında, tasarımlarına özel bestelenmiş tınıları dinleyebiliyor. Arven’s World’ün bu eşsiz koleksiyonu, yaklaşan 14 Şubat Sevgililer Günü için de muhteşem bir hediye alternatifi.