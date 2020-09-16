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Aylan Bebeği Unutmadı

16 Eylül 2020 Çarşamba 11:58
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Aylan Bebeği Unutmadı

HABER: YAŞAR ŞENYÜZ

Kadr, 1000 Bela isimli yeni teklisini müzikseverlerle paylaştı. Kısa zamanda YouTube ve dijital platformlarda büyük beğeni gören klipte Kadr, dünyanın kanayan yarası mültecilerin dramına da dikkat çekti. Dünyayı derinden sarsan, Aylan bebeğin iltica ederken yaşadığı dramatik olayı ve kimsenin aklından silinmeyen o anı bir kez daha ölümsüzleştirdi. Almanya’nın Frankfurt şehrinde büyük bir duvara Aylan bebeğin gülen bir portresi resmedilmişti. Kadr, klibinde bu görüntülere de yer verdi. Genç şarkıcı, bu dramını insanlığın bir daha yaşamaması için unutmaması gerektiğini ve bir sanatçı olarak mültecilerin acılarına her zaman ses olmaya çalışacağını söyledi. Kadr: “Aylan bebeğin gülen yüzünün hiç solmamasını dilerdim, umarım bundan sonra hiçbir bebeğin gülüşü solmaz.” dedi.

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Aylan Bebeği UnutmadıYaşar Şenyüz
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