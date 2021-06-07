Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 25
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1446
ALTIN
524.397
DOLAR
8.6231
STERLİN
12.2053
EURO
10.5039
Akademik Personel Alınacak 
Akademik Personel Alınacak 
Yargıtay Başkanlığı 279 Sürekli İşçi alıyor
Yargıtay Başkanlığı 279 Sürekli...
Mersin Bozyazı'da icradan satılık 4 katlı otel
Mersin Bozyazı'da icradan satılık...
1 öğretim üyesi alınacak
1 öğretim üyesi alınacak
Bakım onarım işi yaptırılacak
Bakım onarım işi yaptırılacak
İş fırsatları için hemen tıkla!

Aykut Özer Yeni Şarkısı ‘’Yüzün Gülmesin’’ Yayında! 

07 Haziran 2021 Pazartesi 11:31
6 Okunma
Aykut Özer Yeni Şarkısı ‘’Yüzün Gülmesin’’ Yayında! 

HABER: ASLAN SAYIM

Karadeniz şarkıları ile büyük beğeni ve popülerlik kazanan başarılı şarkıcı Aykut Özer yeni şarkısı ‘’Yüzün Gülmesin’’ ile tüm dijital platformlarda yayında. Grand müzik etiketiyle yayınlanan klip youtube kanalında kısa zamanda 250 bin kişi tarafından izlenildi. Yakışıklı şarkıcı Aykut Özer şarkısına gelen tepkilerden mutlu olduğunu belirtti. Şarkının sözü ve müziği Safa Demirci’ye Aranje ise Serkan Türker imzası taşıyor. Şarkının klip yönetmen koltuğunda Özdinç Cinan oturuyor. Görüntü Yönetmeni ise Recep Yenigün oldu. Klip çekimi İstanbul’da gerçekleşti. Gece boyunca çekimleri tamamlanan klip İstanbul’un muhteşem manzarası ile bütünleşti. 

Klip link: https://youtu.be/8TVXzihb7bs

Anahtar Kelimeler:
Aykut Özer Yeni Şarkısı Yüzün Gülmesin Yayında
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Murat Övüç’e 750 bin liralık yeni şarkı hediyesi!!
Murat Övüç’e 750 bin liralık yeni şarkı hediyesi!!
Simge'yi kıskandıran albüm...
Simge'yi kıskandıran albüm...
Deniz Seki sezonu terasta açtı.
Deniz Seki sezonu terasta açtı.
Mustafa Malkoç’tan ‘Aşk Bilmecesi’
Mustafa Malkoç’tan ‘Aşk Bilmecesi’
Mehmet Ali Erbil  Sedef Altuntaş açıklaması yaptı
Mehmet Ali Erbil  Sedef Altuntaş açıklaması yaptı
Kenan İmirzalıoğlu gözyaşlarını tutamadı!
Kenan İmirzalıoğlu gözyaşlarını tutamadı!
Hakkında hapis istemiyle dava açılan Ezgi Mola'dan yeni paylaşım
Hakkında hapis istemiyle dava açılan Ezgi Mola'dan yeni paylaşım
Onur Akay yeni kitabını davalık olduğu Bülent Ersoy’a ithaf etti!
Onur Akay yeni kitabını davalık olduğu Bülent Ersoy’a ithaf etti!
Ferdi Kadıcık'dan Yılın şarkısı YILANLAR
Ferdi Kadıcık'dan Yılın şarkısı YILANLAR

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma