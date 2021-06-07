Aykut Özer Yeni Şarkısı ‘’Yüzün Gülmesin’’ Yayında! 

HABER: ASLAN SAYIM

Karadeniz şarkıları ile büyük beğeni ve popülerlik kazanan başarılı şarkıcı Aykut Özer yeni şarkısı ‘’Yüzün Gülmesin’’ ile tüm dijital platformlarda yayında. Grand müzik etiketiyle yayınlanan klip youtube kanalında kısa zamanda 250 bin kişi tarafından izlenildi. Yakışıklı şarkıcı Aykut Özer şarkısına gelen tepkilerden mutlu olduğunu belirtti. Şarkının sözü ve müziği Safa Demirci’ye Aranje ise Serkan Türker imzası taşıyor. Şarkının klip yönetmen koltuğunda Özdinç Cinan oturuyor. Görüntü Yönetmeni ise Recep Yenigün oldu. Klip çekimi İstanbul’da gerçekleşti. Gece boyunca çekimleri tamamlanan klip İstanbul’un muhteşem manzarası ile bütünleşti.

Klip link: https://youtu.be/8TVXzihb7bs