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AYHAN TAYLAN'DAN BİR SEZEN AKSU KLASİĞİ: SEN AĞLAMA

AYHAN TAYLAN  BOMBA GİBİ GELİYOR 

18 Ocak 2022 Salı 10:37
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AYHAN TAYLAN'DAN BİR SEZEN AKSU KLASİĞİ: SEN AĞLAMA

Haber: Dinçer Karacalar
 

Müzik dünyasının güçlü sesi Ayhan Taylan, bomba gibi bir şarkıyla sevenlerine büyük bir sürpriz hazırladı. Pandemi döneminin sessizliğini Sezen Aksu'nun unutulmaz şarkısı 'Sen Ağlama' ile bozmaya hazırlanan ünlü sanatçı, şarkının stüdyo çalışmalarını tamamladı.

Usta sanatçı, sözleri Aysel Gürel ve Sezen Aksu'ya, müziği ise Onno Tunç'a ait olan 'Sen Ağlama' şarkısına yepyeni bir yorum getirdi. Müzikseverlere büyük bir sürpriz olacak şarkı, Ayhan Taylan'ın eşsiz yorumuyla çıkışından tam 38 yıl sonra yeniden hayat bulacak. 

Sanatçı 'Sen Ağlama' eserinin ardından söz ve müzikleri kendisine ait olan şarkılardan oluşan albümünü sevenleriyle buluşturacak.

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