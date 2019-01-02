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Aydilge'den Yeni Yıl Sürprizi

Aydilge, yeni yıla Ankara Hilton Garden Inn sahnesinde girdi

Aydilge'den Yeni Yıl Sürprizi

Aydilge, yeni yıla Ankara Hilton Garden Inn sahnesinde girdi

02 Ocak 2019 Çarşamba 18:53
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Aydilge'den Yeni Yıl Sürprizi

HABER: DİLEK KÖROĞLU

Pozitif enerjisi ve birbirinden hareketli parçalarıyla pop-rock müziğin en sevilen sanatçılarından olan Aydilge, yeni yıla Ankara Hilton Garden Inn sahnesinde girdi. Yaklaşık iki bin kişinin katıldığı konserde, Aydilge kendi yazdığı parçaların yanı sıra, sevilen cover'lara da imza attı.

Gece için hazırlattığı özel kostümüyle gotik bir gelini andıran Aydilge, altı ay önce keman sanatçısı Utku Barış Andaç ile evlendiği için 2018'in ona çok büyük bir mutluluk getirdiğini paylaştı.

Bu yıl iki dergi tarafından ''Yılın En Sevilen Çifti'' seçilen Aydilge ve Utku Barış Andaç, 2019'da daha büyük bir sürprizin de geleceğinin müjdesini verdiler. Bebek mi geliyor diye soran hayranlarını ''sürpriz söylemem'' diyerek merakta bırakan Aydilge, yaklaşık iki buçuk saat sahnede kaldı. Hayranlarını kırmamak için tek tek fotoğraf çektiren Aydilge, bitmek bilmeyen enerjisi ve sempatikliğiyle de büyük alkış topladı.

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AydilgeDilek KörüoğluAydilgeden Yeni Yıl Sürprizi
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