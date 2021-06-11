Aydilge'den Kıpır Kıpır, ''Bal Gibi''!

Haber Sedat Sarıkaya

Kendi söz ve bestelerini yazan, farklı tarz ve yorumuyla daima dikkat çeken Aydilge, yaza ''Bal Gibi'' bir şarkıyla merhaba diyor. Yazın ve aşkın coşkusunu yansıtan bu kıpır kıpır şarkı, dinleyenleri yaşama sevinci ile dolduracak.

Söz ve bestesi Aydilge'ye ait olan şarkının Balkan, Latin ve Türk motiflerini başarıyla harmanlayan aranjörü ise Samuray Gökçe. Yazın en hareketli, en akılda kalıcı şarkılarından biri olacağı kesin olan ''Bal Gibi'', pandeminin bunaltıcı enerjisinden bıkanlar için de ilaç gibi gelecek.

Mustafa Özen’in yönetmenliğini üstlendiği video klipte Aydilge’nin enerji dolu kişiliği de ekranlara yansıyor.

Avrupa Müzik markasıyla 11 Haziran Cuma günü yayınlanan ''Bal Gibi'' isimli yeni single’ı tüm dijital platformlarda bulabilir video klibi ise MuzikPlay’de izleyebilirsiniz.