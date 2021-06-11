Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 25
açık
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1462
ALTIN
508.658
DOLAR
8.3320
STERLİN
11.7832
EURO
10.1391
32 adet iş yeri ihaleyle kiraya verilecek
32 adet iş yeri...
İBB 245 adet büfeyi ihaleyle kiraya veriyor
İBB 245 adet büfeyi...
Batman Üniversitesi 22 öğretim üyesi alacak
Batman Üniversitesi 22 öğretim...
3 Adet arsa ihale ile satılacak
3 Adet arsa ihale...
Dicle Üniversitesi 99 sözleşmeli personel alıyor
Dicle Üniversitesi 99 sözleşmeli...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Aydilge'den Kıpır Kıpır, ''Bal Gibi''!

11 Haziran 2021 Cuma 11:46
4 Okunma
Aydilge'den Kıpır Kıpır, ''Bal Gibi''!

 Haber Sedat Sarıkaya

 Kendi söz ve bestelerini yazan, farklı tarz ve yorumuyla daima dikkat çeken Aydilge, yaza ''Bal Gibi'' bir şarkıyla merhaba diyor. Yazın ve aşkın coşkusunu yansıtan bu kıpır kıpır şarkı, dinleyenleri yaşama sevinci ile dolduracak. 

 Söz ve bestesi Aydilge'ye ait olan şarkının Balkan, Latin ve Türk motiflerini başarıyla harmanlayan aranjörü ise Samuray Gökçe. Yazın en hareketli, en akılda kalıcı şarkılarından biri olacağı kesin olan ''Bal Gibi'', pandeminin bunaltıcı enerjisinden bıkanlar için de ilaç gibi gelecek. 

Mustafa Özen’in yönetmenliğini üstlendiği video klipte Aydilge’nin enerji dolu kişiliği de ekranlara yansıyor.

Avrupa Müzik markasıyla 11 Haziran Cuma günü yayınlanan ''Bal Gibi'' isimli yeni single’ı tüm dijital platformlarda bulabilir video klibi ise MuzikPlay’de izleyebilirsiniz.

Anahtar Kelimeler:
Aydilgeden Kıpır KıpırBal Gibi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Arkası Sağlam! Cem'e tam destek...
Arkası Sağlam! Cem'e tam destek...
Derya Uluğ Yılın En iyi kadın pop sanatçısı  ödülünü aldı 
Derya Uluğ Yılın En iyi kadın pop sanatçısı  ödülünü aldı 
Sufle’nin Yorumuyla ''Bu Dağlar Kömürdendir''
Sufle’nin Yorumuyla ''Bu Dağlar Kömürdendir''
Barış Gülay Mahkemelik Oldu! 
Barış Gülay Mahkemelik Oldu! 
ARAS'TAN HAZİRAN SONUNDA YENİ ŞARKI MÜJDESİ
ARAS'TAN HAZİRAN SONUNDA YENİ ŞARKI MÜJDESİ
Güneş Turhan'dan İddialı Çalışma "Diri Diri" Geliyor 
Güneş Turhan'dan İddialı Çalışma "Diri Diri" Geliyor 
Ünlü isimler Pınar Kaşgören'in doğum gününde buluştu
Ünlü isimler Pınar Kaşgören'in doğum gününde buluştu
İlknur Özkuş'a Bir Ödülde Mood'dan
İlknur Özkuş'a Bir Ödülde Mood'dan
Ünlü Sanatçı Cengiz İmren Grand Müzik’le Anlaştı
Ünlü Sanatçı Cengiz İmren Grand Müzik’le Anlaştı

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma