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Aydilge, Çocuk Yapmaktan Vazgeçti.. Önce Yardım, Sonra Çocuk

04 Ağustos 2021 Çarşamba 13:44
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Aydilge, Çocuk Yapmaktan Vazgeçti.. Önce Yardım, Sonra Çocuk

HABER: YAŞAR ŞENYÜZ


Yılın Starları Ödül Töreninde "Yılın En Sevilen Star Kadın Sanatçısı" ödülüne layık görülen Aydilge, ödülünü alırken, özel hayatıyla ilgili bir itirafta bulundu.

Ülkemizdeki orman yangınları nedeniyle büyük üzüntü duyduğunu dile getiren sanatçı, eşiyle beraber çocuk yapma düşüncesini de rafa kaldırdıklarını, dünyaya çocuk getirmekten daha önemlisi, çocuğun güvenle yaşayabileceği bir dünya yaratabilmek olduğunu söyledi. "Ekonomik olarak çocuk için ayırdığımız bütçemizi de ülkemizdeki yangın bölgelerindeki hayvanların ve ormanların yeniden çoğalması için harcamayı daha doğru buluyoruz." diyen sanatçı, ödülünü ne yazık ki buruk bir sevinçle aldığını dile getirdi.

Önce Vatan Gazetesi

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AydilgeÇocuk Yapmaktan Vazgeçti.. Önce YardımSonra Çocuk
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