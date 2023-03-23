Ayberk Serin’den Ayrılık Şarkısı: “Boynuma Bıraktın İz’’

HABER: DİNÇER KARACALAR

Sözleri Ayberk Serin ve Mert Çalışkan’a, müziği ise Ayberk Serin’e ait olan şarkının düzenlemesi ise Muerte Beatz (Murat Tekin) ve Denis Beatz’e (Deniz Mutlubaş) ait.

Ayberk Serin “Boynuma Bıraktın İz”de batıya dönük prodüksiyonuyla beraber doğu ezgileri taşıyan vokalini sentezlerken,özgüntarzını ve kendi kültürüyle harmanladığı müziğini dinleyicilerine sunuyor.

Genç sanatçının dikkat çekici görüntüleriyle de öne çıkan şarkının video klibi; İstanbul’un çeşitli lokasyonlarında yönetmen Danila Balabukha tarafından çekildi.

Ayberk Serin – “boynuma bıraktın iz” 24 Mart’ta tüm müzik platformlarında, video klibi ise sanatçının Youtube kanalında yayında!..