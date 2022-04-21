AVRUPAYI KARIŞ KARIŞ DOLAŞACAK

HABER: YAŞAR ŞENYÜZ

Geçtiğimiz Mart ayında sevenleri ile buluşturduğu “Geçmiş Olsun” şarkısı ile ses getiren sanatçı, şimdi de Avrupa konserleriyle sevenleriyle buluşmaya hazırlanıyor.

Açıkgöz, turnenin ilk ayağında Mayıs ve Haziran aylarında, Berlin, Stuttgart, Frankfurt, Rotterdam, Düsseldorf, Münih ve Hamburg’da art arda çok sayıda konser verecek.

Muhteşem sahne performanslarıyla tanınan başarılı şarkıcı, toplamda 4 ülke ve 12 şehirde müzikseverlerle bir araya gelecek. Turne, Aralık ayında sona erecek.

Avrupa'da adım atmadık yer bırakmayacağını söyleyen Umut Açıkgöz, güçlü sesi, eşsiz yorumu ve geniş repertuarıyla Avrupa'daki hayranlarına sürprizlerle dolu müzik ziyafeti sunması bekleniyor.