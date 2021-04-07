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AVRUPANIN GÖZDE MODELİ DENİZ MİYAS

Son zamanlarda yükselişe geçen Türk Model Deniz Miyas son 1 ay içinde yaklaşık 5 Farklı yerde haberlere konu olarak birçok kişinin yoğun ilgisini çekti.

07 Nisan 2021 Çarşamba 18:46
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AVRUPANIN GÖZDE MODELİ DENİZ MİYAS

HABER: HAKAN KANBUROĞLU

Son zamanlarda yükselişe geçen Türk Model Deniz Miyas son 1 ay içinde yaklaşık 5 Farklı yerde haberlere konu olarak birçok kişinin yoğun ilgisini çekti; Almanyada modellik yapan Deniz Miyas Avrupa Ülkelerine doğru tanınmaya başlıyor ve oralardada modellik yapıyor. Türk takipcilerini çok sevdiğini Türk takipcilerinden yoğun ilgi gördüğünü söyledi; Kısa sürede birçok  kişi tarafından takip edilen genç manken son zamanlarda birçok markayı peşinden koşturuyor.

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
Deniz MiyasAvrupaModel
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