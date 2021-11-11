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Avrupa güzeli Duygu Çakmak’a Arap medyasından yoğun ilgi

Başarılı manken Umman yolcusu…

11 Kasım 2021 Perşembe 12:33
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Avrupa güzeli Duygu Çakmak’a Arap medyasından yoğun ilgi

ASLAN SAYIM

Manken Duygu Çakmak, Lübnan'da düzenlenen yarışmada Avrupa güzeli olduktan sonra başta Arap ülkeleri olmak üzere tüm dünyanın dikkatini çekmeye devam ediyor.  

Arap medyasının yakından takip ettiği ünlü manken, bir televizyon programı için yarın Umman’a gidiyor. Çekimleri yaklaşık 15 gün sürecek olup Umman’ın başkenti Maskat'ta olacak.

SIRADA BAHREYN, KATAR VE DUBAİ VAR

Kısa sürede dikkatleri üzerine çeken Duygu Çakmak, bundan sonraki çalışmalarının da  Bahreyn, Katar, Dubai gibi ülkelerde olacağını belirtti.  Dünyanın birçok ülkesinde başarılı işlere imza attığını kaydeden Çakmak, "Çok mutlu ve heyecanlıyım. Yurt dışında başarılı işlerle anılmak istiyorum. Gittiğim her yerde ülkemi en iyi şekilde temsil edeceğim" diye konuştu. 

Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta düzenlenen ve 37 farklı ülkeden modelin katıldığı güzellik yarışmasında Duygu Çakmak üçüncü olmuştu.

Anahtar Kelimeler:
Avrupa Güzeli Duygu Çakmaka Arap Medyasından Yoğun Ilgi
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