AUDREY TUĞBA KARANTİNADA KİTAP YAZDI

HABER: DİNÇER KARACALAR

Koronavirüs salgını nedeniyle yaklaşık 2 aydır evinden dışarı adım atmayan sahnelerin güçlü sesi Tuğba Ünal, İnstagram’da yaptığı son paylaşımda Hollywood'un efsane oyuncusu Audrey Hepburn'a benzerliğiyle dikkat çekti. Takipçileri Instagram hesabından Ünal'a, "Hollywood yıldızı gibisin", "Audrey Tuğba" mesajları yağdırdı.





Karantinada üretmeye devam eden Tuğba Ünal, bir yandan sürpriz albümü için çalışırken bir yandan da yeni kitabını yazıyor.

“Güzellik Zor Hikaye” ve “Öyküm Sensin” adlı iki kitabı bulunan Tuğba Ünal, bu kez deneme kitabıyla sevenlerinin karşısına çıkmaya hazırlanıyor.