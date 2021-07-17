ATEŞ TV YOUTUBE’TA DİKKAT ÇEKTİ

HABER: HAKAN KANBUROĞLU

Sokak röportajlarıyla dikkat çeken Ateş TV Antalya ve Akdeniz’in sevilen sosyal medya platformları arasında yer aldı.

Binlerce takipçiye ulaşan Ateş TV geniş bir izleyici kitlesine ulaştı ve yayınları adeta fenomen hale geldi.

Eğlenceli, bilgi verici ve fikir üretici içeriklerle Ateş TV izlenme rekorları kırarken yediden yetmişe hitap ediyor. Sosyal medyada da gündem olan viral videolara fenomenler yorum yapıyor. Ateş TV başta Konyaaltı Sahili ve Üçkapılar Hadrian Kapısı olmak üzere Antalya sokaklarının vazgeçilmezi oldu. Her an Antalya sokaklarında kendinizi Ateş TV mikrofonlarıyla bulabilirsiniz.