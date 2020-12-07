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ATEŞ BAŞINDA  ROMANTİZM

Bir süredir ayrıldıkları söylentileri çıkan şarkıcı Hadise ile oyuncu Kaan Yıldırım, ateşin başında romantik pozlarıyla iddialara son noktayı koydu

07 Aralık 2020 Pazartesi 14:10
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ATEŞ BAŞINDA  ROMANTİZM

İSTANBUL

NEDRET HOTUN

Ünlü şarkıcı Hadise ile oyuncu Kaan Yıldırım hakkında şaşırtıcı bir iddia ortaya atılarak, ikilinin yollarını ayırdığı öne sürülmüştü. 

Evlenecekleri konuşulan şarkıcı Hadise (35) ile oyuncu Kaan Yıldırım'ın (33) karantina nedeniyle önce evleri ayırdığı daha sonra da ilişkilerini bitirdiği iddia edilmişti. 

Geçtiğimiz ay Bodrum'da tatil yapan ikilinin, anlaşamadıkları için yollarını ayırdığı söylentileri çıktı, ancak konuyla ilgili sessizliğini koruyan ikiliden ayrılmadık pozu geldi. Kaan Yıldırım, ateş başında sevgilisiyle çekildiği fotoğrafını paylaşarak ayrılık iddialarına son noktayı koydu.

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
HadiseKaan YıldırımRomantikPozönce VatanNEDRET HOTUN
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