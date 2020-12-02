Atakan Konakçı’dan İddialı Şarkı: Pembe Vapur

HABER: YAŞAR ŞENYÜZ



Alâeddin Yavaşça, Çetin Körükçü ,Yücel Paşmakçı ,Şehnaz Rizeli Göksel Baktagir gibi hocalardan Usul, Makam, Nazariyat enstüruman dersleri alan snatçı, 10 sene boyunca Ebru Gündeşin Vokalistliğini yaptı. Bülent Ersoy, Muazzez Abacı ,Emel Sayın gibi sanatçılara’da konserlerde vokal desteği veren Atakan Konakçı, şu an Özel bir Kolejde Müzik Öğretmenliği ve Öğretim görevlisi olarak görev yapmakta, kendi sahne programlarımın yanında Bahçeşehirliler Derneğinin Türk Sanat Müziği Koro Şefliğini de Yapmaktadır.

Farklı sounduyla yorgun müzik piyasasına renk getirecek bir şarkıyla dinleyicileriyle buluşturan Sanatçı Atakan Konakçı dinleyicileriyle buluşan yeni şarkısı Pembe Vapur, için hayli heyecanlı olduğunu ve müzikseverlerinde beğeneceğini belirtti.