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Atakan Konakçı’dan İddialı Şarkı: Pembe Vapur

Atakan Konakçı Pembe Vapur  isimli yepyeni şarkısını geçtiğimiz gün dinleyicilerin beğenisine sundu. Etkileyici sözleri ve sounduyla müzikseverlerde duygu bütünlüğü yaratan “Pembe Vapur”u Hakkı Yalçın, kaleme aldı. Müziği de Coşkun Kıvılcıma ait. Dinleyicilerin ilk anda kendilerinden bir parça yakalayacakları “Pembe Vapur’un düzenlemesinde  Coşkun Kıvılcım, imzası var.

02 Aralık 2020 Çarşamba 14:27
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Atakan Konakçı’dan İddialı Şarkı: Pembe Vapur

HABER: YAŞAR ŞENYÜZ


Alâeddin Yavaşça, Çetin Körükçü ,Yücel Paşmakçı ,Şehnaz Rizeli Göksel Baktagir gibi hocalardan Usul, Makam, Nazariyat enstüruman dersleri alan snatçı, 10 sene boyunca Ebru Gündeşin Vokalistliğini yaptı. Bülent Ersoy, Muazzez Abacı ,Emel Sayın gibi sanatçılara’da konserlerde vokal desteği veren Atakan Konakçı, şu an Özel bir Kolejde Müzik Öğretmenliği ve Öğretim görevlisi olarak görev yapmakta, kendi sahne programlarımın yanında Bahçeşehirliler Derneğinin Türk Sanat Müziği Koro Şefliğini de  Yapmaktadır.

Farklı sounduyla yorgun müzik piyasasına renk getirecek bir şarkıyla dinleyicileriyle buluşturan Sanatçı Atakan Konakçı dinleyicileriyle buluşan yeni şarkısı Pembe Vapur, için hayli heyecanlı olduğunu ve müzikseverlerinde beğeneceğini belirtti.

Önce Vatan Gazetesi

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Atakan Konakçıdan İddialı Şarkı: Pembe VapurYaşar Şenyüz
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