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ASYA’NIN ‘UNUTUP GİTTİ’ DÖNÜŞÜ

Asya, yeni çalışmasıyla 6 yıllık sessizliğini bozdu.

06 Ocak 2021 Çarşamba 16:30
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ASYA’NIN ‘UNUTUP GİTTİ’ DÖNÜŞÜ

İSTANBUL

NEDRET HOTUN

Türk pop müziğine “Vurulmuşum Sana”, “Beni Aldattın”, “Olmadı Yar” gibi unutulmaz şarkılarla damgasını vuran Asya, yeni çalışmasıyla 6 yıllık sessizliğini bozdu. Söz ve müziği Ümit Sayın’a ait olan “Unutup Gitti” adlı şarkı müzikseverlerin beğenisine sunuldu.

Asya şarkının bestecisi ‘Ümit Sayın müthiş bir sanatçı. Duygularını müzikle ifade edebilen az sayıdaki besteciden biri. Bu şarkıda eski günlerin ve duyguların ruhu var. Hatta bu şarkıyı bana kadim dostum, arkadaşım Nilüfer buldu. Hiçbir zaman ayrılmadık. Üstelik bu şarkının her aşamasında yanımdaydı. Onun benim yanımda olması bana her zaman güç kattı’ ifadelerini kullandı.

Nilüfer ise sosyal medya hesabından ‘Asya’yı  yıllar önce konser nedeni ile bulunduğum Ankara’da kaldığım otelin roofunda şarkı söylerken tanıdım. Sam Brown adlı şarkıcının ‘Stop’ isimli şarkısını söylüyordu. O kadar güzel söylüyordu ki çok etkilendim. Ona vokalistim olmasını teklif ettim. Bana güvendi bütün hayatını düzenini değiştirip İstanbul’a geldi. Sevgili canım Asya ilgisi ile asaleti ile vefası ile beni hiç bırakmadı. Ben onun hep yanında olacak ablasıyım.(O benden büyüktür ama çaktırmayın) İşin şakası tabi. Yolun hep açık olsun kızım’ diyerek duygularını dile getirdi.

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Anahtar Kelimeler:
AsyaNilüferNEDRET HOTUNMagazinönce VatanUNUTUP GİTTİ
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