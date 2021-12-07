Aslı, sadeliğini konuşturacak...

DİNÇER KARACALAR

Ünlü sanatçı Aslı Hünel, 'Sade ve Sakin' adlı yeni şarkısını müzikseverlerle buluşturdu.

Hünel'in, Söz ve müziği Zeynep Dalgıç'a ait olan şarkının aranjörlüğünü Mustafa Ceceli yaptı. Aslı Hünel, 'Sade ve Sakin' isimli şarkısının klibi ve fotoğraflarında Müjdat Küpsi ve Bener Hamamcı imzası taşıyor. Sadelikte de iddalı olduğunu söyleyen Aslı Hünel'in DMC etiketiyle 7 Aralık'ta tüm dijital platformlar da şarkısını müzikseverlerle buluşturdu.

Aslı'dan ikinci müjde...

Aslı Hünel, yeni şarkısı 'Sade ve Sakin'in heyecanının yanı sıra bir başka sürprizi ise yeni televizyon programı oldu. Yıllarca kadın programlarına damga vuran Aslı Hünel, 'Gelin Evi' adlı yeni programının da müjdesini verdi. Önümüzdeki günlerde yayın hayatına başlayacak olan programı için hazırlıklara başlayan Aslı Hünel, 'İki heyecanımla sevenlerimin karşında olacağım için çok mutluyum' dedi.