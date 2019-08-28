Aslı Kökçe’den Kumkapı’da sazlı sözlü klip kutlaması

YAŞAR ŞENYÜZ / İSTANBUL

Geçtiğimiz haftalarda Yapamayacakmıyım adlı şarkısının klibini sosyal medya platformlarında döndürmeye başlayan Aslı Kökçe geçen akşam klibinde kendisine eşlik eden arkadaşları ile birlikte çocukluğunun geçtiği Kumkapı Çapari sokakta bulunan Afrodit Restaurant’ta sazlı sözlü bir kutlama yaptı.

Ağustos ayında yaptığı ‘Yapamayacakmıyım’ adlı yeni teklisi ile sahnelerde fırtına gibi esmek için hazırlık yapan Aslı Kökçe, geçtiğimiz akşam Kumkapı Afrodit Restaurant’ta klibine emek veren arkadaşları ile birlikte doyasıya eğlenerek klibinin başarısını kutladı. Bir hafta içinde 55.000 bin tıklanma sayısına yaklaştıklarını söyleyen genç sanatçı bu şarkının hazırlığında büyük emekleri olduğunu söylediği Roman müziğinin temsilcisi Balık Ayhan ve 90’ların pop kraliçesi Uhde Seçili gece boyunca bir an olsun yanından ayırmadı. Kutlama için çok özel bir pasta yaptıran Aslı Kökçe, pastayı keserken çocuklar kadar şen görünüyordu. Uhde Seçil ve Balık Ayhan’ın sahnede şarkılar söylediği gece geç saatlere kadar roman müziği eşliğinde edilen danslarla sürdü.

Yeni klip’ini Mimarsinan’da bulunan Roman mahalesinde çekti

Daha önce ‘Beyaz Atlı Prens’ ‘Adım Adım’ ve ‘Düğünüm Var’ adlı üç tane maxi single çıkartan, 23 Nisan Boğa burcu kadını ve Almanya doğumlu Aslı Kökçe’nin yeni teklisi ‘Yapamayacakmıyım’ın klibin de enteresan bir öyküsü var. Önceki hayatımda kesin Roman’dım, diyen Aslı Kökçe bu klibini de Çingenelere olan sempatisini kanıtlarcasına Mimarsinan’da bulunan Çingene mahalesinde çekmiş… Liseyi bitirdikten sonra Profesyonel dansçı olarak sahnelerle tanışan Aslı Kökçe çocukluğumdan beri romanlara hayran bir kadınım, onların ne kadar çalışkan, ne kadar harbi, ne kadar renkli ve ne kadar sanatkar olduklarını gördükçe hayranlığım hep arttı. Romanlar hakkında yazılmış yerli yabancı bir çok film seyrettim, bir çok roman, hikaye okudum ve kendimle çok özleşleştirdim. Ben de roman kızları gibi dans etmeyi, şarkı söylemeyi, süslenip püslenmeyi, cicili bicili renkli bir hayatı çok seviyorum. Bazen diyorum ki kesin ben önceki hayatımda çok güzel bir çingene kızıydım… Gerçek romanlar roman müziği yerine arabesk fantazi yapıyor Özünde roman olanlar roman şarkıları yapmıyor, fantazi arabesk yapıyorlar. o yüzden ben özel olarak onlara olan sempatimden dolayı roman şarkısı yapmak istedim.

En yakın arkadaşları ile birlikte kutladı

Geceye eşi Emine hanımla birlikte katılan Balık Ayhan, 90’ların Barbie bebeği Uhde Seçil, klipin yönetmenleri Elif -Turgay Ceylaner, klipin set fotoğraflarını çeken fotoğrafçı Barış Kökçe’nin dışında Aslı Kökçe’nin çok yakın arkadaşları Ceren gündogdu, Ebru Pekhün, Hazal Sönmez, Esra Özdilek, Naz Nihayet ve Bahar Dolu bu mutlu gecesinde genç çarkıcıyı yalnız bırakmadılar. Genelde yurt dışında gurbetcilerin mudavim olduğu mekanlarda sahne alan Aslı Kökçe’yi önümüzdeki günlerde yoğun bir program bekliyor. Önce İsviçre’de sahne alacak olan Kökçe, daha sonra Fransa, Almanya başta olmak üzere bir çok Avrupa şehrinde sahne alacağı öğrenildi.