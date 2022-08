ASLI KÖKÇE HER CUMA FOÇA BAHÇEŞEHİR’DE

HABER: YAŞAR ŞENYÜZ

İstanbul’un her geçen gün daha da kalabalıklaşan köşelerinden biri olan Bahçeşehir’de bulunan Foça Bahçeşehir adlı mekanda sahne almaya devam eden Aslı Kökçe on parmağında on marifet olan sanatçılarımızdan. Onu yıllar önce ilk olarak podyumlarda boylu poslu güzelliği ile tanıdık, ardından klip oyunculuğu, Tv sunuculuğu, dizi, sinema oyunculuğu, şarkıcılık, tiyatro oyunculu gibi sanatın her dalından başarıyla kalkan Aslı Kökçe aynı zamanda tescilli güzellerimizden biridir.