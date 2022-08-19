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 Aslan Sayım’dan Rap Müzik!  Kafalar Leyla Yayında!

19 Ağustos 2022 Cuma 11:35
 Aslan Sayım’dan Rap Müzik!  Kafalar Leyla Yayında!

Haber: Leyla Işıkoğlu 

Ünlü sanatçılarla Yaptığı Röportajla adını duyuran başarılı gazeteci ve Dj Aslan Sayım ikinci şarkısı ‘Kafalar Leyla’ Dinç Müzik etiketiyle tüm dijital platformlarda yayınlandı.

Medya Sektöründe başarısını kanıtlayan Aslan Sayım yeni hedefinin şarkıcılık olduğu söyledi! 

Banu Alkan, Asena, Seren Serengil. Ebru Yaşar,   İvana Sert, Linet gibi ünlü sanatçılar ile yaptığı röportajlarla Medya camiasında adını altın harflerle yazdırmayı başaran Aslan Sayım’ın on parmağında on marifet! İlk single çalışması ile müzik sektörünede merhaba diyen Aslan Sayım’dan Ters Köşe! Rap müzik ile sevenleriyle buluştu. Hem basın danışmanlığı, radyoculuk, Dj sahnesi ve son olarak’ta şarkıcı olarak müzik sektörüne merhaba diyor. 

Ünlü besteci Samet Kurt’tan yaz bitmeden kıpır kıpır, eğlenceli bir şarkı ile müzik listelerine giriş yaptı. Şarkının sözü ve müziği Samet Kurt imzası taşıyor. Aranjör koltuğunda ise Burak Kalaycı yer alıyor. İstanbul Kilyos’ta çekilen Klibin yönetmeni ise Mehmet Şahin, klipte Aslan Sayım’a profesyonel dansçılar eşlik ediyor. Projenin prodüktör koltuğunda İlayda Çiçek yapımcı koltuğunda ise Polat Şenol oturuyor. Dinç Müzik Etiketiyle Kafalar Leyla isimli şarkı tüm dijital platformlarda video  klip Youtube Net D müzik kanalında yayında. 

Klip Link: https://youtu.be/rTqLgMomcrI

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