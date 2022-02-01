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Aslan Sayım: Tek İdolüm Zeki Müren!

01 Şubat 2022 Salı 09:55
Aslan Sayım: Tek İdolüm Zeki Müren!

Haber: Leyla Işıkoğlu

Ünlü sanatçılar ile yaptığı röportajlarla adından sıkça bahsettiren magazinci ve radyocu Aslan Sayım şarkıcı oluyor!

Marjinal tarzı ile instagram hesapında paylaşımlarıyla adından Söz Ettiren Aslan Sayım ilk şarkı çalışması için büyük titizliklerle hazırlanıyor. Başarılı aranjör Cüneyt Yalmaz ile yoğun şekilde çalışan Aslan Sayım stüdyodan çıkmıyor.  Ünlü moda fotoğrafçısı Buse Tirman’ın objektifine poz veren Aslan Sayım, Makyaj sanatçısı Kamran Jabbarov ile iddalı bir görünüme büründü. 

Ayla Çelik, Sinan Akçıl, Ebru Yaşar, Zerrin Özer, Mustafa Ceceli, İvana Sert Linet ve Seren Serengil gibi ünlü isimler ile yaptığı röportajlarla adını magazin camiasında da duyuran Aslan Sayım Dinç Müzik yapım Şirketi Sahibi Polat Şenol ile anlaşma imzaladı. Klip çekimlerinin Enis Bilal Taşçı yönetmenliğinde Maslak Stüdyolarında çekildi. 

Röportaj

Her önüne gelen şarkıcı oluyor siz de mi? 

Aslan Sayım: Ben sanatçı ya da şarkıcı değilim tercihim bu değil! Ben mesleğim olan Magazinciliği hep sürdüreceğim. Benim tek amacım insanları eğlendirmek ve iddalı olmak! Müzisyenlere saygım bir radyocu olarak sonsuz.  Her zaman enerjimi çok severler radyocu olduğum için müzik kulağım bir konservatuarlı kadar iyidir. Kendime güveniyorum. Şuan piyasada bir çok peltekten daha iyi şarkı okuduğumu düşünüyorum. Ayrıca müzisyenlik ve sanatçılık çok başka bir olan yeni nesil sadece şarkıcı bence. 

İdolünüz kim? 

Aslan Sayım: Tek idolüm tartışılmasız sanat güneşimiz  Zeki Müren. Türkiye’ye gelmiş geçmiş en iyi ses ve ikon olmuş bir star. Ölümünden 100 yıl sonrada konuşulacak. Türk sanat müziğimizde rakibi yok! 

Sizi Zeki Müren’e Benzetiyorlar? Benzediğinizi düşünüyor musunuz? 

Aslan Sayım: Evet bir çok kişi bunu bana söyledi. Saç modelimiz, tarzımız, duruşumuz benziyor bu benim için bir onur. Kendisine hayranlığım çok büyük onun şarkıları ile büyüdüm ve sanatçılar arasında tek saygılı duruşuda onda gördüm. Görünüş olarak benziyoruz evet. 

Şarkınız ne tarz? 

Aslan Sayım: Çok eğlenceli bir eski türküyü günümüze uyarlayarak eğlenceli, neşeli hale getirerek düzenledik. Dediğim gibi tek amacım eğlendirmek. Aranjörüm Cüneyt Yalmaz müzik kaliteye bakalım desede kendisini ikna ettim. Eğlence ve pozitif enerji saçalım dinleyicilerimize istedim. İnsanlar gülebilir. Buda beni mutlu eder. Gülelim eğlenelim hepsi bu

Son Güncelleme: 01.02.2022 09:57
Anahtar Kelimeler:
Aslan Sayım: Tek İdolüm Zeki Müren
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