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Aşk’larını kilitlediler

Yaşar Şenyüz’ün haberi için tıklayınız…

Aşk’larını kilitlediler

Yaşar Şenyüz’ün haberi için tıklayınız…

13 Kasım 2019 Çarşamba 17:27
5 Okunma
Aşk’larını kilitlediler

YAŞAR ŞENYÜZ / İSTANBUL

Bir çok ünlü starın basın danışmanlığını yapan Gamze ve Ali Bostan çok yoğun gecirdikleri yaz sezonunun yorgunluğunu atmak için çıktıkları Avrupa turunda o ülke senin bu şehir benim diyerek dolaşıyorlar. 

Yolları Macaristan Budapeşte şehrine de düşen Bostan çifti, şehir manzarasını kuşbakışı görmek için çıktıkları bir aşıklar tepesine çıktılar.

Tepede aşıkların zincirli kilit bağlayarak aşklarını kilitlediklerine inanılan kilitleri görünce, bu kilitlerden birini tutarak poz veren ünlü çift sosyal medya hesabında ‘‘Bizim kilit bağlamaya hitiyacımız yok, biz aşkımızla birbirimize zaten gönülden kilitlenmişiz’’ yazınca yoğun bir beğeni ve yorum yağmuruna tutuldular. Kulağımıza gelen dedikodulara göre, bir hafta önce tatile çıkan Bostan çiftinin tatili uzatıp bütün Avrupayı el ele gezerek aşklarının tadını çıkartmak istiyorlarmış.

Bu arada tatilde olmalarına ramen, yine de zaman ayırarak müşterileri olan sanatçıların işlerini de internet aracılığı ile takip edip basın servislerini yapmayı ihmal etmiyorlar.

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
GamzeAli BostanAşk
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