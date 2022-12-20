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AŞKIN TADI İZLENMEYE HAZIR

Başrollerinde Anıl Altan ve Beyzanur Mete’nin yer aldığı, oyuncu kadrosunda Asuman Dabak, Burak Alkaş, Cem Kılıç’ın olduğu, Adnan Güler’in yönettiği ‘’Aşkın Tadı’’ adlı Romantik komedi türündeki filmin çekimleri tamamlandı.

20 Aralık 2022 Salı 11:47
AŞKIN TADI İZLENMEYE HAZIR

HABER: BURHAN AKDAĞ

Bodrum’da bir araya gelen ikilinin hikayesini anlatan filmde, sevilen projelerin beğenilen oyuncusu Anıl Altan ‘Aydın’ adlı karakteri canlandırırken, başarılı performansıyla herkesin beğenisini toplayan Beyzanur Mete ‘Melike’ adlı karaktere hayat veriyor.

Senaryosunu Deniz Işık ve Alptekin Öztürk’ün kaleme aldığı, görüntü yönetmenliğini ise Ali Aslan’ın üstlendiği film 2023 yılında seyirci ile buluşacak. Bodrumda çekimleri tamamlanan filmin konusu ise kısaca şöyle:

Bir dergide yemek eleştirmenliği yapan, Melike(Beyzanur Mete) işten ayrılması ve bir telefon gelmesi üzerine Bodrum’ a gelir.Bodrumda şef olan Aydın(Anıl Altan) ile karşılaşır. İkili birbirlerinin kim olduklarından bir süre habersizdir. Ta ki o gün gelip çatana kadar.

Bu tatlı romantik öyküde kendinizden çok duygu bulmanız mümkün.

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
Aşkın TadıAşkın Tadı Film
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