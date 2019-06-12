AŞKIN MANKEN GİBİ...

HABER: YAŞAR ŞENYÜZ

Girne Rocks Hotel’de iki bayram konseri için sahneye çıkan Aşkın Nur Yengi, güzelliği ile gönülleri fethetti. Sevilen sanatçı bayramın birinci ve üçüncü günü sahneye çıkarken arada bir günlük de bayram tatili yaptı. Sahnede farklı kıyafet giyerken kıyafetlerin ikisinin de lacivert renk ve pırıltılı kumaşlar olması dikkat çekti. İlk gece giydiği bacak dekolteli kıyafette ise dikkatler sanatçının sol bacağındaki ve ayak bileğindeki çiçek desenli dövmelerin ile altın halhal da idi.

Beş yıl önce sol bacağına kızı Nazlı’nın adının yazılı olduğu çiçekli dövmeyi yaptıran sanatçı daha sonra yaptırdığı çiçek desenleri ile kızının adını okunmayacak şekilde kamufle etti. Daha önce net bir şekilde görünen “Nazlı” ismi dövmenin içinde adeta kayboldu. Aşkın Nur Yengi aynı çiçekli dövme desenini bu kez de sol ayak bileğinin üzerine yaptırdı. Taktığı altın halhal ile farklı bir hava yaratan sanatçı böylece kendi altın halhal ve dövme birleşiminden kendi modasını yaratmış oldu.

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Sahnede koro kurdu

Konserinde kadın ve erkek hayranlarından oluşan bir de koro kuran sanatçı şarkılarını bu koro ile söyledi. Korodakilerin şarkıları büyük bir uyum içinde söylemesine çok sevinen sanatçı “Sesi güzel hayranlarımı kalabalığın içinden elimle koymuş gibi buldum. Ne kadar güzel sesleriniz var” demekten da kendisini alamadı.