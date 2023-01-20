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Aşkım yazdı, Nihan söyledi: "Çukur"

Aşkım Kapışmak'ın pandemi döneminde yazdığı Çukur'u, genç popçu Nihan Çelik yorumladı

20 Ocak 2023 Cuma 11:28
Aşkım yazdı, Nihan söyledi: "Çukur"

Nihan Çelik’in sözleri Aşkım Kapışmak’a, müziği Feride Hilal Akın’a ait olan yeni teklisi Çukur, Noah Entertainment etiketiyle tüm digital platformlarda yayınlanmaya başladı.

Sözleri Aşkım Kapışmak, müziği Feride Hilal Akın'a ait olan şarkıyı Emre Bayar, düzenledi.

Aşkım Kapışmak: "Sosyal medya çukurunu anlattım"

"Çukur''u pandemi döneminde yazmıştım. İnsanların sosyal medyaya olan bağımlılığıyla ilgili bir dörtlüktü ilk girişi. İnsanlar kendilerini heykele dönüştürüyorlar. Cansız varlıklar gibiyiz. Kendimizle aramızda uçurumlar var. Tamamen telefonun sosyal medyanın bir çukur olduğunu anlattım. Feride besteledi, Nihan da okudu" diyerek şarkının hikayesini anlattı. Şarkıyı başarılı bir şekilde yorumlayan Nihan Çelik de "Hepimiz aynı çukurun içindeyiz.

Kimse kendi değil. Herkes bir oyunun içinde. İnsanlar sosyal medyada hem başkasını eleştiriyor. Hem de eleştirdiği kişilere özeniyor. Çukur git gide büyüyor ve insanlar çukura daha da fazla düşmeye başlıyor" diyerek Aşkım Kapışmak'a hak verdi.

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
Aşkım KapışmakNihan Çelik
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