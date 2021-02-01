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ASİL MUCİZE’DEN  ‘TÜKENECEĞİZ’ YORUMU 

01 Şubat 2021 Pazartesi 12:37
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ASİL MUCİZE’DEN  ‘TÜKENECEĞİZ’ YORUMU 

HABER: DİNÇER KARACALAR

Profesyonel müzik yaşamına 2014 yılında ‘Mucize’ adlı şarkıyla güçlü bir giriş yapan Asil Mucize, şimdi de ‘Tükeneceğiz’ ile yeniden müzikseverlerle buluşuyor. 

Sektörde geçen yedi yılda pek çok şarkı ve albüme imza atan Asil Mucize, sanatçı kimliğinin yanında doktorluk mesleğini de büyük bir özveriyle sürdürmeye devam ediyor. 

Söz ve müziği Minik Serçe Sezen Aksu’ya ait olan ‘Tükeneceğiz’ şarkısı, AMP Prodüksiyon etiketiyle 2 Mart Salı günü tüm dijital platformlarda yerini alacak. 

Asil Mucize’nin kendine özgü yorumuyla güncellenen ‘Tükeneceğiz’in düzenlemesi ise Hatem Tutkuş ve Mustafa Arapoğlu’na ait. Mix-mastering’inde ise Emre Kıral imzasını görüyoruz. 

Şarkının video klibinde ise yönetmen koltuğuna  Buğra Karaçam oturdu. Klipte Asil Mucize’nin saç tasarımlarını Etiler Kuaför Nazım by Ali, styling’ini ise Nişantaşı by Aydın Kartal yaptı.  

Geniş hayran kitlesine sahip olmayı başaran Asil Mucize aynı zamanda birçok sosyal  sorumluluk projesine destek vermeye devam ediyor. 

Sanatçı, ‘Tükeneceğiz’ projesinden elde edilecek tüm gelirin Pandemi döneminde canlarını ortaya koyarak hizmet veren sağlık çalışanlarının çocuklarının eğitiminde kullanılacağını da müjdeledi. 

Önce Vatan Gazetesi

Son Güncelleme: 01.02.2021 12:39
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ASİL MUCİZEDEN  TÜKENECEĞİZ YORUMU
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