Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 14°
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
102937
ALTIN
220.751
DOLAR
5.2133
STERLİN
6.8121
EURO
5.9804
Barış Manço İzmir'de konserle anıldı
Barış Manço İzmir'de konserle anıldı
Beşiktaş'ın Antalyaspor maçının kadrosu açıklandı
Beşiktaş'ın Antalyaspor maçının kadrosu açıklandı
AVM'ye sömestir bereketi
AVM'ye sömestir bereketi
Burhan Karaçam: "Mali disiplini kurduk"
Burhan Karaçam: "Mali disiplini kurduk"
Lazer epilasyon uyarısı
Lazer epilasyon uyarısı

AŞIK’a 24 saatte 500 bin tıklama

Yaşar Şenyüz’ün haberi için tıklayınız...

AŞIK’a 24 saatte 500 bin tıklama

Yaşar Şenyüz’ün haberi için tıklayınız...

02 Şubat 2019 Cumartesi 17:36
0 Okunma
AŞIK’a 24 saatte 500 bin tıklama

İSTANBUL / YAŞAR ŞENYÜZ

Türk müziğinin güçlü sesi Ebru Gündeş’in 15'inci albümü ‘AŞIK’ raflarda ki yerini aldı. Başarılı yorumcunun bu çalışmasıyla sevenleri ile tekrar buluşarak 5 yıllık hasreti son erdi.

5 Yıl aradan sonra gelen albüm

5 yıllık aradan sonra çıkartığı ‘AŞIK’ adlı albüm ile yine gündeme damga vuran Ebru Gündeş'in Beykoz kundura fabrikasında Metin Arolat tarafından çekilen klibi 24 Saatte 500 Bin tıklamaya ulaştı. 12 şarkıdan oluşan albümde Yıldız Tilbe, Gökhan Tepe, Ayla Çelik, Sinan Akçıl, Niran Ünsal, Şebnem Sungur, Günay Çoban, Ertuğ Ergin, İlker Tekyaygil, Ahmet Enes, Turaç Berkay, Ayşen ve Kemal Şimşekyay gibi birbirinden değerli isimlerin imzası var. Albümdeki şarkıların aranjelerini ise müzik dünyasının başarılı isimleri Taşkın Sabah, Erhan Albayrak ve Çağlar Kocatepe gerçekleştirdi.

Kilp’te Metin Arolat imzası var

Çekimleri yaklaşık 12 saat süren klibin yönetmenliğini Metin Arolat yaparken, albümün fotoğraf çekimlerini ise Emre Doğru gerçekleştirdi. Hayranları tarafından beğeni ile karşılanan 'Aşık' adlı albüm tüm müzik marketlerde ve dijital platformlarda yerini aldı.

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
AşıkEbru Gündeş
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Sevgililer günü hediyesi: ‘Treasure me’ yayında
Sevgililer günü hediyesi: ‘Treasure me’ yayında
HALİÇ’TE DEMET AKALIN İZDİHAMI!
HALİÇ’TE DEMET AKALIN İZDİHAMI!
PARİS’TE ÖĞRENCİLİK HEYECANI
PARİS’TE ÖĞRENCİLİK HEYECANI
BABAYLA KIZIN DANSI
BABAYLA KIZIN DANSI
PAMUKLARA SARACAK GÜLDEN’DEN YENİ ŞARKI
PAMUKLARA SARACAK GÜLDEN’DEN YENİ ŞARKI
İkinci proje
İkinci proje
Kayıkhane sahnesinde evlilik yıldönümü
Kayıkhane sahnesinde evlilik yıldönümü
Demet vazgeçti, Emirkan kaptı
Demet vazgeçti, Emirkan kaptı
Oyuncu Rojda Demirer: Yeni moda Rojda saçı
Oyuncu Rojda Demirer: Yeni moda Rojda saçı

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Hazırlayan: Ercan GÜNEŞ