AŞIK’a 24 saatte 500 bin tıklama

İSTANBUL / YAŞAR ŞENYÜZ

Türk müziğinin güçlü sesi Ebru Gündeş’in 15'inci albümü ‘AŞIK’ raflarda ki yerini aldı. Başarılı yorumcunun bu çalışmasıyla sevenleri ile tekrar buluşarak 5 yıllık hasreti son erdi.

5 Yıl aradan sonra gelen albüm

5 yıllık aradan sonra çıkartığı ‘AŞIK’ adlı albüm ile yine gündeme damga vuran Ebru Gündeş'in Beykoz kundura fabrikasında Metin Arolat tarafından çekilen klibi 24 Saatte 500 Bin tıklamaya ulaştı. 12 şarkıdan oluşan albümde Yıldız Tilbe, Gökhan Tepe, Ayla Çelik, Sinan Akçıl, Niran Ünsal, Şebnem Sungur, Günay Çoban, Ertuğ Ergin, İlker Tekyaygil, Ahmet Enes, Turaç Berkay, Ayşen ve Kemal Şimşekyay gibi birbirinden değerli isimlerin imzası var. Albümdeki şarkıların aranjelerini ise müzik dünyasının başarılı isimleri Taşkın Sabah, Erhan Albayrak ve Çağlar Kocatepe gerçekleştirdi.

Kilp’te Metin Arolat imzası var

Çekimleri yaklaşık 12 saat süren klibin yönetmenliğini Metin Arolat yaparken, albümün fotoğraf çekimlerini ise Emre Doğru gerçekleştirdi. Hayranları tarafından beğeni ile karşılanan 'Aşık' adlı albüm tüm müzik marketlerde ve dijital platformlarda yerini aldı.