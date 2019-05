Asena Atalay Garson Oldu

HABER: FUNDA AKOSMAN ERMAN

Şişli'de down sendromlu gençlerin çalıştığı ve rehabilite oldukları cafede garsonluk yaparak hem farkındalılık hem de cafe ye reklam yapmak adına down sendromlu gençlerle birlikte garsonluk yaptı. Gelen müşterilere servis yapan Asena Atalay müşterilerden yoğun ilgi gördü. Aynı gün içinde down sendromlu gençlerin folklor dersine de katılan Asena Atalay down sendromlu çocuklar ile "Erik Dalı" oynayarak günün yorgunluğunu neşe içinde sonlandırdı. Video çok yakında Astrolog Vedat Delek'in youtube kanalında yayında olacak.