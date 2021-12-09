ASAR ''DEĞER Mİ Kİ''İLE TÜRKİYE MÜZİK LİSTELERİNDE

ABDULLAH YİĞİT -İSTANBUL



Almanya'da yaşayan sanatçı 3 yıl önce yapmış olduğu ''Sana Doyamadım''isimli single çalışmasından sonra; yepyeni single çalışması ''Değer Mi Ki''yi Melodi müzik etiketi ile müzikseverlerin beğenisine sundu.Şarkı aynı zamanda tüm dijital platformlarda yerini aldı.





Şarkının tüm altyapı çalışmalarını kendi yapan sanatçı ''Değer Mi Ki''isimli şarkısını yine kendi düzenlemiş olduğu lyric bir klip ile taçlandırdı.



Uzun yıllardır yapmış olduğu başarılı çalışmalar ile Almanya'da çok ses getiren sanatçı, yeni single çalışması ''Değer Mi Ki''ile Türkiye müzik piyasasında da büyük ses getirdi.



Yıllardır müziğin içinde olduğunu dile getiren Asar,yeni çalışmalarına da hızla devam ettiğini söyledi.Aynı zamanda birçok tanınmış isimlerle de başarılı işlere imza atan Asar çocukluğundan beri müziğin en büyük tutkusu olduğunu söyledi.